«Στέρνα Fringe Festival», στην Τήνο

Για τρίτη χρονιά, το χωριό Υστέρνια της Τήνου υποδέχεται το φεστιβάλ τεχνών «Στέρνα Fringe Festival» που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.Εμπνευσμένο από την αγάπη ενός κοριτσιού, της Ιωάννας Κουτζούκου που έφυγε από τη ζωή το 2014, για τα Υστέρνια, αυτό το παραδοσιακό χωριό της δυτικής Τήνου, που αγναντεύει τη Σύρο, την Κύθνο, τη Γυάρο κι όλο το δυτικό Αιγαίο από υψόμετρο 310 μέτρων, το «3ο Στέρνα Fringe Festival» εξελίσσεται σε πηγή δημιουργίας και έμπνευσης για δεκάδες καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ έχει κάτι για όλους: μουσικές βραδιές, γιόγκα, εκθέσεις φωτογραφίας και εικαστικών, ομιλίες, βιωματικό εργαστήρι ψυχολογίας, δημιουργικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, ξεναγήσεις, stand-up comedy, κυνήγι θησαυρού και πολλές ακόμη εκπλήξεις.Το «1ο Στέρνα Fringe Festival» πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 από την οικογένεια και τους φίλους της Ιωάννας, η οποία άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις ιδέες και το πάθος της για τις τέχνες, ως τροφή του νου και της ψυχής. Από την αρχή του, το φεστιβάλ αγκάλιασαν και εξακολουθούν να στηρίζουν, ως συν-διοργανωτές, ο Σύλλογος Υστερνιωτών Τήνου και ο Δήμος Τήνου, καθώς και οι φιλόξενοι κάτοικοι του χωριού.18:00 - 20:00 Εργαστήριο φωτογραφίας για μικρούς και μεγάλους «Κατασκευάζω μια camera obscura» με την Ελένη Μουζακίτη (Σχολείο)19:00 - 20:00 Ξενάγηση στο παλιό λιοτρίβι από τον Κώστα Δανούση (συνάντηση στο Σχολείο)20:30 - 21:30 Εγκαίνια Εκθέσεων Φωτογραφίας* (Σχολείο)22:00 - 24:00 Cajon & On live (Mayou all day bar)*Έκθεση Φωτογραφίας "Tinos carterspostales" σε επιμέλεια Ελένης Μουζακίτη & Λάμπρου Παπανικολάτου (Σχολείο)*Έκθεση Φωτογραφίας «SEÆ» του Γιώργου Καλαντζή (Σχολείο)Έκθεση Εικαστικών της Γεωργία Καλαφάτη (Mayou all day bar)Σάββατο 29/0709:00 - 10:10 Vinyasa Yoga «Ζώντας με Δύναμη» με την Ελένη Τόλη (Όρμος Υστερνίων)17:00 - 19:00 Γνωριμία με τη μαρμαρογλυπτική με το Ονούφριο Δεσύπρη18:00 - 20:00 Κυνήγι θησαυρού γιατί… «Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή γερνάμε, αλλά γερνάμε επειδή σταματάμε να παίζουμε» από την Ελένη Σβύρου-Σβυριάδη και τον Δημήτρη Μπουφίδη (Συνάντηση στο Σχολείο)18:00-20:00 Βιωματικό σεμινάριο ψυχολογίας «Πώς το έξω γίνεται καθρέπτης του μέσα» με τη Λυδία Κανελλέα (Σχολείο)21:00 - 22:00 Glass Rebellive (Παναγία Καταπολιανή)22:00 - 24:00Sugahspank! & The Swing Shoes live (Παναγία Καταπολιανή)24:00 Dj BadSpencerΚυριακή 30/0709:00 - 10:10 Vinyasa Yoga «Ζώντας με Δύναμη» με την Ελένη Τόλη (ΌρμοςΥστερνίων)17:00 - 19:00 Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά δημοτικού, Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» (Σχολείο)19:00 - 20:00 Ομιλία για γονείς σχετικά με το ρόλο τους στην κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών, Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» (Σχολείο)20:00 - 20:20 Παρουσίαση του Tinos Food Paths (TFP) από την Αντριάνα Φλόρες (Σχολείο)20:30 - 22:00 Moa bones & Βύρων Θεοδωρόπουλος live (Σχολείο)22:00 - 24:00 Polypalalive (Mayou all day bar)