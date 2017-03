Το Φεστιβάλ «Ανοιχτή σκηνή-Θεατρικές φωνές της πόλης» από 10 Μαρτίου έως 29 Απριλίου στη Θεσ/νίκη

Το Φεστιβάλ "Ανοιχτή Σκηνή - Θεατρικές φωνές της πόλης", που στόχο έχει την τόνωση της τοπικής θεατρικής παραγωγής και την προβολή της δουλειάς των τοπικών θεατρικών ομάδων, με επαγγελματικό χαρακτήρα, πραγματοποιείται για έκτη χρονιά από το δήμο Θεσσαλονίκης.



Από τις 10 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, οι θεατρικές ομάδες της πόλης καλούνται να δώσουν το στίγμα τους στο κοινό μέσα από εννέα συνολικά παραστάσεις στο δημοτικό θέατρο "'Άνετων".



Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο για ένα φεστιβάλ με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επικεντρώνεται στις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.



"Η "Ανοιχτή Σκηνή" έδωσε ήδη σε πολλά θεατρικά σχήματα της Θεσσαλονίκης την ευκαιρία να διαγράψουν μια ουσιαστική πορεία. Αυτό για μένα σημαίνει ότι όλοι μαζί λειτουργούμε για να αναδείξουμε, με κριτήριο την ποιότητα, την καινούρια πρόταση, τη φρεσκάδα, τη δυναμική των δημιουργικών ατόμων και των ομάδων", είπε η κα.Χρυσίδου.



Το πρόγραμμα των παραστάσεων, που ξεκινούν στις 9 το βράδυ, είναι: "Ο Ανθυπολοχαγός Γκουστλ" θεατρική ομάδα α' όπως β' (10/3 - 11/3), "Δάφνες και Πικροδάφνες" θεατρική ομάδα Enigma (17/3 - 18/3), "No Exit - Κεκλεισμένων των θυρών" θεατρική ομάδα PiSko (20/3 - 21/3), "Γελώντας άγρια" Push your Art Company (24/3 - 25/3 ), "Rose is a rose is a rose" Ομάζ ΑΜΚΕ (31/3 - 1/4), "Playback Theatre" AquNa This (2/4), "Κόσμοι σε πόλεμο" Ubu Art Crew (7/4 - 8/4), "S(h)ame" Ars Moriendi (21/3 - 22/3) και "Machine" Προσεχώς Subway (28/3 - 29/3).



Το φεστιβάλ πλαισιώνουν παράλληλες εκδηλώσεις που θα εστιάζουν στο διάλογο γύρω από τη θεατρική τέχνη και ημερίδα σε συνεργασία με τη νεοσύστατη Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών και το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ, με θέμα το θέατρο στη Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα, στις 29 Απριλίου.