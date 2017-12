Αυτά είναι τα 25 πρώτα ονόματα του φετινού Street Mode Festival

Δεύτερος γύρος ανακοινώσεων για τη φετινή 10η εορταστική edition του Street Mode Festival, που θα διεξαχθεί στο διάστημα 30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου. Όλα δείχνουν πως φέτος το φεστιβάλ αναμένεται μεγαλύτερο από ποτέ, τόσο σε διάρκεια (για πρώτη φορά τετραήμερο) όσο και σε συμμετοχές.Η τελευταία ανακοίνωση περιλαμβάνει τους:New Model ArmyTherapy?La PegatinaDope D.O.D.TalcoThe GodfathersMonkey3RepetitorThe Last DriveBad MoviesΤαφ ΛάθοςBeggarsSolmeisterΤον Νοέμβριο ανακοινώθηκαν 12 ακόμη συμμετοχές:Electric SixPhil Campbell and the Bastard SonsThe Real McKenziesJaya the CatSamsara Blues ExperimentToo Many T'sPanx RomanaΔωδέκατος ΠίθηκοςFundracarDeaf RadioTwinsanityCoretheband (νικητές διαγωνισμού 9ου Street Mode Festival)