Άρης Γραικούσης - Fabiola Ojeda στο Athenaeum

Ο πιανίστας Άρης Γραικούσης και η Χιλιανή τσελίστρια Fabiola Ojeda παρουσιάζουν στο διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο και ωδείο Athenaeum (αίθουσα «Λούλη Ψυχούλη») την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 20.00 μια βραδιά με έργα συνθετών από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.Η διάσημη «Suite populaire Espagnole» του M. de Falla, οι υπέροχες μελωδίες της «Pequena Suite» του H. Villa-Lobos και το γεμάτο χρώματα και ταπεραμέντο «Grande tango» του A. Piazzolla, είναι μερικά από τα έργα που θα μας ταξιδέψουν με τους ήχους του τσέλου και του πιάνου.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα έργα των P. Casals, L. Saglie και I. Albeniz.Γενική είσοδος: 10 ευρώΦοιτητικό: 5 ευρώΓεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών (δίπλωμα πιάνου – τάξη Ρ. Σχοινά) με Α’ βραβείο και χρυσό μετάλλιο. Παρακολούθησε μαθήματα στα καλοκαιρινά τμήματα της Ακαδημίας “Mozarteum” στο Salzburg με τον καθηγητή J. Paratore. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Detmold στην Γερμανία, με καθηγητές τους M.Kellig και τον διεθνούς φήμης Γάλλο πιανίστα J.E. Bavouzet, απ’ όπου πήρε το δίπλωμά του (Reifeprufung – Diplom /Master of Music) με άριστα. Κατόπιν, μελέτησε ρεπερτόριο δίπλα στην διακεκριμένη παιδαγωγό Renate Kretschmar – Fischer. Είχε ενεργό συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια πιάνου (P.B. Scoda, B.Berthold, Duo Ganev, J.Mounieur, κ.α.). Εργάστηκε στην Opernshule της Ακαδημίας του Detmold και στην Μουσική Σχολή Καλών Τεχνών του Gütersloh.Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Γερμανία στις πόλεις Detmold (Concert Hall και Brahms-Saal της ακαδημίας), Hannover (Αμφιθέατρο της Waldorfschule και στην Maritin Saal), Bielefeld Wittmund, Paderborn καθώς και στην Πολωνία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικές Πέμπτες» του Sopot, στο Gdansk. Στην Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνια πραγματοποιεί ρεσιτάλ στο Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο και Ωδείο Athenaeum, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στο Φεστιβάλ Ηρακλείου Κρήτης (Κηποθέατρο Χατζιδάκις, Βικελαία Βιβλιοθήκη), στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (Τζαμί Νερατζέ) και ως σολίστ με την «Δημοτική Συμφωνική Πειραματική Ορχήστρα Ρεθύμνου» στο Ενετικό Κάστρο Fortezza, στο Φεστιβάλ Χανίων, στο Φεστιβάλ Σύμης, στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, στο ιστορικό Μουσείο Ύδρας καθώς και σε άλλες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα.Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συναυλία για την “Πανσέληνο του Αυγούστου” το 1999 στην Δήλο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακόμη, έχει διακριθεί σε διαγωνισμό της EPTA (European Piano Teachers Associations) όπου του διοργάνωσαν ατομικό ρεσιτάλ.Πρόσφατα, είχαν μεγάλη επιτυχία τα τελευταία του προσωπικά ρεσιτάλ “Promenade” ένα αφιέρωμα σε Ρώσους συνθέτες όπου παρουσιάστηκε αρκετές φορές στην Αθήνα, την επαρχία καθώς και στο Herford της Γερμανίας. Tο αφιέρωμα σε συνθέτες ρομαντικής μουσικής στον «Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού», καθώς και το τελευταίο του πρόγραμμα «Μουσικοί Συσχετισμοί», όπου απέσπασε πολύ θερμές κριτικές στο Διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο “Athenaeum” και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Ασχολείται ενεργά με την συνοδεία στο κλασσικό και σύγχρονο τραγούδι και συνεργάζεται με λυρικούς τραγουδιστές/τριες, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες με ρεπερτόριο από μπαρόκ συνθέτες, βραδιές με Lied, άριες από όπερες, κύκλους Ελλήνων συνθετών, καθώς και ρεπερτόριο από θεατρικό και κινηματογραφικό μιούζικαλ, τάνγκο και γαλλικά Chansons.Συνεργάζεται με την ηθοποιό – σκηνοθέτη Μάνια Παπαδημητρίου, όπου παρουσιάζουν με μεγάλη επιτυχία από το 2012 μέχρι και σήμερα την μουσικό-θεατρική παράσταση «Ας θυμηθούμε χωρίς νοσταλγία» σε κείμενα της Μ. Παπαδημητρίου. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε σε θέατρα, πολυχώρους και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.Συνεργάστηκε με το «Ελληνικό Ωδείο Αθηνών», το «Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου» και σήμερα, διδάσκει πιάνο στο Ωδείο «Μουσικοί Ορίζοντες».Η Χιλιανή βιολοντσελίστα Fabiola Ojeda είναι μία πολύπλευρη performer, μουσικός συνόλων μουσικής δωματίου και καθηγήτρια βιολοντσέλου. Από 19 ετών άρχισε να εργάζεται ως βοηθός καθηγητή στο Στούντιο της Martha Gerchefski στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Georgia στην Ατλάντα (USA). Αργότερα συνέχισε να εργάζεται ως βοηθός του καθηγητή Matias de Oliveira Pinto στο Muenster καθώς και στο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών στο Βερολίνο (UDK). Ενόσω ήταν στην Γερμανία έλαβε μόνιμη θέση καθηγήτριας στην Σχολή Μουσικής και Τέχνης στο Bielefeld, Nordheimwwestfallen.Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες με σύνολα μουσικής δωματίου σε όλη την Κεντρική Ευρώπη, στην Ταιβάν και στη Βραζιλία. Το 2004 συμμετείχε στο Μιούζικαλ "Fawaness" του Εθνικού Ωδείου Μουσικής του Edward Said σε παραγωγή που της έδωσε την δυνατότητα να εγκαινιάσει το πρώτο Mέγαρο Πολιτισμού στο Rimallah.Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μέλος με σύμβαση της Συμφωνικής Ορχήστρας Columbus (Ga,USA) και στην Γερμανία στην Ορχήστρα Δωματίου του Detmolder και στην Συμφωνική Ορχήστρα του Θεάτρου Muenster. Από το 2009 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως βασικό τσέλο στην Εθνική Λυρική Σκηνή, συνεργάστηκε σε συναυλίες και ηχογραφήσεις με την Ορχήστρα Μπαρόκ "Armonia Athenea" καθώς και με τους Έλληνες συνθέτες Δημήτρης Μαντζιράκης, William Αντωνίου, Νίκος Μαμαγκάκης, Νίκος Κυπουργός, Γιώργος Κουρουπός, Θεόδωρος Αντωνίου και με τον Χιλιανό συνθέτη Luis Saglie στην παραγωγή "Αφιέρωμα στον Pablo Neruda, περιοδεία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Χιλής (DIRAC 2014).Συμμετείχε επίσης στους Παξούς στο "Ensemble Modern Academy" σε διεθνές Φεστιβάλ (2013) και έχει παρακολουθήσει "Master Class" με τους καθηγητές Anatoly Krastev, Maria Kliegel, Collin Carr, Antonio Meneses και Jaap ter Linden.H Fabiola παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και διδάσκει στο Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες και στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας. Απολαμβάνει να παίζει μπαρόκ τσέλο και είναι μέλος και συνιδρύτρια του Συνόλου "Ortensia Baroque".Σπούδασε βιολοντσέλο το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Georgia (Atlanda-USA), ήταν πρώην μαθήτρια του Καθηγητή Marcio Carneiro στο Πανεπιστήμιο Μουσικής στο Detmold και είναι απόφοιτος καλλιτέχνης του Μουσικού Πανεπιστημίου του Muenster. Η Fabiola έχει λάβει 1ο βραβείο για νέους καλλιτέχνες στον διαγωνισμό βιολοντσέλου της κοινότητας τη Ατλάντα και βραβεύτηκε επίσης από τον "Yehudi Menuhi Live Music Now" στην Γερμανία.Γενική είσοδος: 10 ευρώΦοιτητικό: 5 ευρώAthenaeumΑδριανού 3 ΘησείοAίθουσα «Λούλη Ψυχούλη»