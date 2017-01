Battle Of The Best Athens 2017 - Streetdance - Breakdance Festival

Το Battle Of The Best Athens 2017 γιορτάζει 11 χρόνια ζωής και επιστρέφει full ανανεωμένο και με πολλές καινοτομίες για να βραβεύσει τους καλύτερους.Ο χώρος που θα φιλοξενήσει το φεστιβάλ είναι το Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (είσοδος από Πειραιώς).Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου. Περιλαμβάνει Breakdance διαγωνισμούς 1 vs 1 baby break battle μέχρι 12 ετών (2005 έτος γέννησης), 1 vs 1 break battle για όλες τις ηλικίες και crew vs crew (μέχρι 8 άτομα). Όλοι οι διαγωνισμοί αποτελούν προκριματικά για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Toulouse Battle Pro όπου και θα ταξιδέψουν και οι νικητές από την Αθήνα.Το Φεστιβάλ τελειώνει ίσως με τον πιο συναρπαστικό διαγωνισμό, το All Styles Battle 2 vs 2 , όπου ζευγάρια με διαφορετικά street dance background προσπαθούν να εντυπωσιάσουν κριτές και κοινό σε διαφορετικά είδη μουσικής στα οποία καλούνται να επιδείξουν τις ικανότητές τους.Κριτές του All Style Battle θα έχουμε 3 κορυφαίους χορευτές της εγχώριας χορευτικής σκηνής, τους Fuersa Negra, Sitzi και Beat Belan με πολλές διακρίσεις Οι νικητές θα προκριθούν στα τελικά που πραγματοποιούνται τέλη Ιουνίου στο πανέμορφο Armenistis Camping στη Χαλκιδική.Το Φεστιβάλ εξασφάλισε 3 κριτές παγκόσμιας εμβέλειας από την Γαλλία όπου θα κρίνουν τα battles. Ο Crazy Monkey από Figure2style/Phase T, ο Gassama από Def Dogz και ο Abdul από Olympic Starz.Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο greecebookings@yahoo.com .Στους ατσάλινους τροχούς θα βρίσκεται οι Dj’s TsiliSmile & RawKuts, ενώ παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η εκπληκτική JO με τον bboy Saspens!!!Πληροφορίες:Battle Of The Best Athens 2017Ημερομηνία: 04/02/2017Έναρξη : 13.00Είσοδος: 15 ευρώΤοποθεσία: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (είσοδος από Πειραιώς)12.00 – 13.00 Registration13.00 - 15.00 1 VS 1 Babe Break Battle15.00 – 17.00 1 VS 1 Undisputed Break Battle17.00 – 20.00 8 VS 8 Break Battle20.00 – 22.00 All Styles 2 VS 2 BattleΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.comΠρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»