Citizen Jim Live στο Überness

Tην Παρασκευή 23 Ιουνίου o Citizen Jim για ένα μοναδικό live στο Überness με ενέργεια, νεύρο και κοφτές δεμένες με αγάπη ρίμες.



Ο Citizen Jim χρησιμοποιεί σαν όχημα τη μουσική του για να περιγράψει ιστορίες από κάθε πόλη που ταξίδεψε, από την Αθήνα ως το Brooklyn.



Συνεπιβάτες του όλοι οι «Citizens» του κόσμου, που θα βρούν τον εαυτό τους στα τραγούδια και τους στίχους του, που ξεδιπλώνουν τολμηρές περιπέτειες, παράδοξα και αλήθειες που του φανερώθηκαν.



Ένα μείγμα rock, rap, funk με ήχο να θυμίζει Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers και Eminem, εμποτισμένο με τη φρεσκάδα ενός δημιουργικού τραγουδιστή και κιθαρίστα

που συνθέτουν ένα πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα που θα σας εμπνεύσει.



Line Up: Vox / El. Guitar: Citizen Jim

Lead El. Guitar: Spyros Georgantas | Bass: Theodore Stavrianos |

Drums: Chris Vigos | Keyboads: George Ahas Lignos

Musical Director / Producer: George Ahas Lignos



Παρασκευή 23 Ιουνίου | Citizen Jim Live | στο Überness Ώρα Έναρξης: 21.00



Είσοδος Ελεύθερη



Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου 1215,

'Αγιος Ιωάννης- Ρέντης 18233

τηλ. 21 0481 6320



Δείτε το βίντεο: