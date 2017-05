Damo Suzuki: O τραγουδιστής των Can στην Ελλάδα με Naxatras και Chickn

Ο πρώην τραγουδιστής των krautrock τιτάνων Can, Kenji "Damo" Suzuki, γεννήθηκε στην Ιαπωνία στις 16 Ιανουαρίου του 1950. Ένας εκπατρισμένος ποιητής του δρόμου, σαν επηρεασμένος από τη νουβέλα "On the Road" του Jack Kerouac, πέρασε το σπουδαιότερο κομμάτι των late 1960's περιπλανώμενος στην Ευρώπη.Ενώ ασκούσε την τέχνη του street musician έξω από ένα cafe στο Μόναχο, τον Μάιο του 1970, οι Holger Czukay και Jaki Liebezeit, μέλη των θρυλικών Can, τον ανακάλυψαν και του ζήτησαν να αντικαταστήσει τον πρώην frontman του σχήματος Malcolm Mooney, αλλάζοντας μια για πάντα τον ρου της ιστορίας. Ο Suzuki ανέβηκε εκείνο το βράδυ στη σκηνή με τους Can και τον ίδιο χρόνο ηχογράφησε μαζί τους το full album "Soundtracks". Με τον Suzuki στο lineup, οι Can παρουσίασαν τη μεγαλύτερης διάρκειας και πιο καινοτόμο δουλειά τους, με κλασικά albums όπως το "Tago Mago" του 1971, το "Ege Bamayasi" του 1972 και το "Future Days" του 1973.