David Bowie: Ο θρύλος της μουσικής

Σαν σήμερα στις 10 Ιανουαρίου 2016, έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της μουσικής Ντέιβιντ Μπάουι.Ο Ντέιβιντ Μπάουι πέθανε, έπειτα από μια θαρραλέα μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο.Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου του 1947 στο Μπρίξτον του Λονδίνου, ο Ντέιβιντ Μπάουι ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά βήματα στην ηλικία των δεκατριών μαθαίνοντας σαξόφωνο.Έγινε αρχικά γνωστός το 1969, όταν το τραγούδι του Space Oddity έφτασε στο Βρετανικό Τοπ 5. Εμφανίστηκε ξανά το 1972 με το τραγούδι Starman και το ανδρόγυνο alter ego Ziggy Stardust. Στη συνέχεια άλλαξε ξανά το μουσικό στυλ και το 1975 έγινε διάσημος στην Αμερική με το τραγούδι του «Fame» που έφτασε στο νούμερο 1. Το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Let’s dance», το οποίο περιλαμβάνει πολλά επιτυχημένα τραγούδια.Η τελευταία live παράσταση του ήταν στη Νέα Υόρκη, το 2006, για φιλανθρωπικό σκοπό. Στις 8 Ιανουαρίου του 2016 κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του, με τίτλο «Blackstar», που έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, καθώς είχε αρκετούς πειραματισμούς.Σύμφωνα με τους Times, το «Blackstar» αποτελείται από επτά κομμάτια συνολικής διάρκειας 45 λεπτών και ήδη χαρακτηρίζεται ως η πιο «παράξενη» κυκλοφορία του Ντέιβιντ Μπάουι. Τα κύρια χαρακτηριστικά του άλμπουμ είναι τα μακροσκελή jazz τζαμαρίσματα, τα οποία πλαισιώνονται από τον ηλεκτρονικό ήχο των προοδευτικών γερμανικών συγκροτημάτων της δεκαετίας του '70 (Can και KraftwerkΟ Ντέιβιντ Μπάουι πρωταγωνίστησε με επιτυχία και σε μία σειρά ταινιών, όπως «The Labyrinth», «The Man Who Fell from to Earth», «Merry Christmas Mr Lawrence» με αποκορύφωμα τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο Τελευταίος Πειρασμός».Η ανακοίνωση θανάτου του Ντέιβιντ Μπάουι είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυστούν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια μηνύματα χρηστών του Διαδικτύου. Βρετανοί βγήκαν στους δρόμους και άφησαν ένα λουλούδι ως φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους οραματιστές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, τον David Bowie.Ο πιο ξεχωριστός αποχαιρετισμός ήρθε όμως από το... διάστημα. «Υπεύθυνος» ο αστροναύτης και επικεφαλής της αποστολής Expedition 35 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό Chris Hadfield.Μία ημέρα πριν επιστρέψει στη Γη, ο αστροναύτης πληροφορήθηκε τον θάνατο του αγαπημένου του καλλιτέχνη και εμφανίστηκε μέσα στο διαστημόπλοιο να ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο και πολύ συγκινημένος το «Space Oddity».