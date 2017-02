Διεθνής Διαγωνισμός Κινηματογραφικής Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική σύνδεση εικόνας και μουσικής και με στόχο την ενίσχυση της κινηματογραφικής μουσικής δημιουργίας, για πρώτη φορά διοργανώνει διαγωνισμό πρωτότυπης σύνθεσης σε μικρού μήκους φιλμ animation σε συνεργασία με το ιδιαίτερα επιτυχημένο Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων.



Φέτος, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συνθέσουν πρωτότυπη μουσική για τη βραβευμένη ταινία animation της ελληνίδας δημιουργού Ειρήνης Βιανέλλη «Το φύλλο της λεύκας».



Δείτε το βίντεο:





H ταινία είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη και αγγίζει με τρόπο πολύ ουσιαστικό και ευαίσθητο το θέμα των προσφύγων και ιδιαίτερα όλων όσοι πάλεψαν με τα νερά της Μεσογείου: «Ένα φύλλο υποχωρεί στον άνεμο, ένας άντρας παραδίδεται στα κύματα, ενώ η ελληνική ευρωστία τρεμοπαίζει στον αέρα». Σκηνοθεσία, σενάριο, εμψύχωση, συνάρμοση, διεύθυνση φωτογραφίας, παραγωγή: Ειρήνη Βιανέλλη.



Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 19 Απριλίου 2017, ενώ στις 17 Μαΐου 2017 θα γίνουν οι τελικές προβολές και βραβεύσεις στην Αίθουσα Banquet. Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν ο Vasco Hexel (Royal College of Music, Λονδίνο), ο γάλλος συνθέτης, ειδικευμένος σε μουσική animation, Pierre Caillet και, από την Ελλάδα, οι συνθέτες Κωνσταντίνος Βήτα, Νίκος Πλατύραχος και Δημήτρης Μαραγκόπουλος καθώς και η διευθύντρια του Φεστιβάλ Animasyros Μαρία Ανεστοπούλου.



Λίγα λόγια για την Ειρήνη Βιανέλλη:



Σπούδασε Γραφικό Σχεδιασμό στο Camberwell College of Arts του Λονδίνου και πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο το Πειραματικό Animation στο California Institute of the Arts στο Λος Άντζελες. Έχει γράψει και εικονογραφήσει ένα παιδικό βιβλίο και έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη σε θεατρικές παραστάσεις, διαφημιστικά και ταινίες. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την παραγωγή, το σχεδιασμό, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ ταινιών animation μικρού μήκους για διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και διαδικτυακές εφαρμογές.



Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:



Πηνελόπη Πατρικιάνου

ppat@megaron.gr

210 72 82 736



Βασικοί όροι διαγωνισμού:



1) Σύνθεση πρωτότυπου μουσικού κειμένου (soundtrack) για την ταινία «Το φύλλο της

λεύκας» της Ειρήνης Βιανέλλη. Το soundtrack μπορεί να είναι αμιγώς μουσικό ή να

περιέχει και ήχους φυσικούς ή τεχνητούς ή μόνο φυσικούς ή τεχνητούς ήχους, χωρίς την

παρεμβολή οποιουδήποτε κειμένου. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος συνθέτες

από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ανεξαρτήτως ηλικίας.



2) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά-ακουστικά όργανα ή midi ή όργανα από

βιβλιοθήκες ήχων, ηλεκτρονικοί ήχοι ή και φυσικοί ήχοι σύμφωνα και με τους ειδικούς

όρους για τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρονται στους ειδικούς όρους

συμμετοχής.



3) Η διαδικασία ηχογράφησης και ενσωμάτωσης της μουσικής στην ταινία θα γίνει με

ευθύνη και έξοδα των ίδιων των συμμετεχόντων.



4) Οποιοδήποτε στοιχείο αφορά το ονοματεπώνυμο και κάθε προσωπικό δεδομένο του

συμμετέχοντος δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ταινία (π.χ. οποιαδήποτε κάρτα

αρχής ή τέλους κλπ.) αλλά θα αναφέρεται ΜΟΝΟ στα ειδικά έντυπα συμμετοχής.



5) Η ταινία με την ενσωματωμένη μουσική αποστέλλεται ταχυδρομικά (όχι συστημένα) με ημερομηνία ταχυδρομείου μέχρι και 19/4/2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε φορητό σκληρό δίσκο τύπου usb stick.



Η ταινία υπάρχει ήδη στο site του Μεγάρου σε χαμηλή ανάλυση και χωρίς ήχους για μια πρώτη προσέγγιση και στην περίπτωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση προκειμένου να τους σταλεί το video σε υψηλή ανάλυση (σε vimeo με κωδικό) έτσι ώστε

να το «κατεβάσουν» και να δουλέψουν πάνω σε αυτό.



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Υπόψη Πηνελόπης Πατρικιάνου



Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη



Αθήνα 11521



210 72 82 736



Με την ένδειξη για τον «Διαγωνισμό Κινηματογραφικής Μουσικής»



ppat@megaron.gr



www.megaron.gr



6) Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος, να

προεπιλέξει για την ημέρα προβολής και κρίσης (17/5/2017) περιορισμένο αριθμό ταινιών

από τον οποίο θα επιλεγούν οι νικητές.



7) Θα δοθούν τρία βραβεία, πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Η επιτροπή δικαιούται να μην δώσει

πρώτο βραβείο και, στην περίπτωση αυτή, μπορεί κατά την κρίση της να δοθούν 2 δεύτερα

και ένα τρίτο ή 2 τρίτα και ένα δεύτερο.



Τα χρηματικά βραβεία είναι 800 € το πρώτο βραβείο, 600 € το δεύτερο και 400 € το τρίτο. Ο ΟΜΜΑ θα διερευνήσει ακόμα τη δυνατότητα παρουσίασης έργων των νικητών σε μια επόμενη καλλιτεχνική περίοδο χωρίς να δεσμεύεται για κάτι τέτοιο. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες) θα θεωρηθούν μία υποψηφιότητα. Ο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μόνο ένα έργο.



8) Η τεχνική επάρκεια της ηχογράφησης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια ενώ ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης δεν θα είναι μόνο η ίδια η μουσική αλλά η δημιουργική και πρωτότυπη συσχέτιση της με την ταινία.



9) Ο συνθέτης αν το επιθυμεί μπορεί πριν ή μετά την ταινία να προσθέσει μέχρι 20 δευτερόλεπτα μιας εισαγωγικής μουσικής, το ίδιο αφορά και την προσθήκη μιας μουσικής μέχρι 20 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της ταινίας, επιμελούμενος ο ίδιος το τεχνικό μέρος της συνεχούς ροής του οπτικοακουστικού υλικού με τις πιθανές προσθήκες χωρίς καμιά διακοπή.



10) Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχει το δικαίωμα για απεριόριστες προβολές της ταινίας με τη μουσική των συμμετεχόντων στο Μέγαρο ή στο Animasyros, χωρίς πρόσθετη αμοιβή στους συνθέτες. Οι συμμετέχοντες σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσουν είτε την ταινία με το soundtrack είτε μόνο του το soundtrack με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, YouTube, κοινωνικά μέσα δικτύωσης κλπ) πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η για οποιοδήποτε λόγο χρήση της ταινίας με την μουσική του κάθε

συμμετέχοντος μετά τις 17/5/2017 μπορεί να γίνει μόνο με γραπτή άδεια της δημιουργού Ειρήνης Βιανέλλη.



Οι συμμετέχοντες κρατούν πλήρως τα δικαιώματα του ίδιου του soundtrack τους χωρίς την ταινία. Η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο εφόσον γίνουν γραπτά αποδεκτοί οι γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής που η μη τήρηση τους συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής.



Αναλυτικά οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού

http://www.megaron.gr/default.asp?pid=296&la=1