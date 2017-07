Faithless Dj Set - Bolivar Beach Bar

Μια από τις εμβληματικότερες μορφές της βρετανικής και παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής έχει την τιμή να φιλοξενεί το Bolivar την Παρασκευή 7 Ιουλίου. Η διεθνούς φήμης συνθέτις, τραγουδοποιός, dj και μουσικός παραγωγός Sister Bliss, συνδημιουργός του θρυλικού group της electronica Faithless αναλαμβάνει τα decks του Bolivar Beach Bar για ένα μοναδικό dj set. Η Sister Bliss είναι μια από τις χαρακτηριστικότερες και πιο πρωτοπόρες dj της γενιάς της, με πάνω από 20 χρόνια στα decks και την μουσική παραγωγή, κι έναν ήχο που ακόμη και σήμερα είναι φρέσκος κι ενσωματωμένος στα trends της σημερινής εποχής.Δημιούργησε τους Faithless το 1995 μαζί με τους Rollo Armstrong (αδελφό της Dido), Jamie Catto και Maxi Jazz. Η Sister Bliss ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής μουσικής πανδαισίας των Faithless, μίας από τις πιο επιτυχημένες μουσικές μπάντες της σύγχρονης ιστορίας, που μετρά 7 album με τα 2 απ’ αυτά να έχουν φτάσει στο No1 των charts, 6 Top 10 singles και πωλήσεις άνω των 15 εκατ. δίσκων συγχρόνως με live εμφανίσεις μπροστά σε εκατομμύρια κοινό ανά τον κόσμο. Μαζί με τον Rollo συμμετείχε στο remix του εκπληκτικού κομματιού του Moby «That's When I Reach For My Revolver»! Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Dido, Boy George, Cat Power, Robert Smith (The Cure), The Temper Trap, Example κ.α.Μια χαρισματική μουσικός και συνθέτις έχει γράψει μουσική για κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές. Μερικά παραδείγματα είναι οι ταινίες «The Beach» του Danny Boyle και «Knife», τα εξαίσια βρετανικά film «The Hide» και «Crossing The Line», το τηλεοπτικό δράμα «Life Begins» και για τη θεατρική παράσταση «The Black Album and The Emperor Jones» που παρουσιάστηκε από το Εθνικό θέατρο του Λονδίνου. Το 2013 εμπνευσμένη από την αγάπη της για τη μουσική δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής με τίτλο Junkdog Records, μια πλατφόρμα για τη παραγωγή των δικών της δημιουργιών και των remix της για άλλους καλλιτέχνες που ταυτόχρονα υποστηρίζει την πιο φρέσκια εναλλακτική μουσική και ανεξάρτητους νέους καλλιτέχνες. Επίσης, εκπέμπει εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή, «Sister Bliss in Session», που είναι συντονισμένη σε 40 χώρες παγκοσμίως.Το 2015 με αφορμή τον εορτασμό για τα 20 χρόνια στην καριέρα των Faithless συνεργάστηκε για το special remix album, ‘Faithless 2.0’ με ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής όπως Avicii, Tiesto, Flux Pavilion, Above and Beyond, Booka Shade, Claptone, High Contrast, Eric Prydz, Purple Disco Machine και Armin Van Buuren.Support dj’s σε αυτή τη μοναδική βραδιά οι Spyros Pagiatakis και Dimitris Papaspyropoulos/ Last ChanceFaithless Dj SetOfficial Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/1165420673567666Official Promo Video Faithless Dj Set:Bolivar Beach BarΛ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςDoors Open: 21:00Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 2€)Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςΜετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684