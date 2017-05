Fix: The Ministry Movie στο Second Skin Club

Λίγες μέρες πριν την πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα των θρυλικών Ministry, οι fans του είδους (και όχι μόνο) θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ Fix: The Ministry Movie, που καταγράφει μια ιστορική στιγμή της επιδραστικής αυτής μπάντας.Η προβολή θα γίνει την Παρασκευή 26 Μαΐου στο Second Skin και θα ακολουθήσει Dj set από τον George Fakinos σε μια διαδρομή σε όλες τις περιόδους των Ministry, τα side projects του Al Jourgensen αλλά και στις μπάντες και στους καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από αυτούς.Mη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα εμβληματικό μουσικό ντοκιμαντέρ, που παρασύρει τους θεατές πίσω από τη σκηνή, εκεί που κρύβεται η πιο τρομακτική μπάντα του πλανήτη: οι ζωντανοί θρύλοι του industrial, Ministry. Χωρίς αυτούς, συγκροτήματα όπως οι Nine Inch Nails, οι Jane's Addiction και οι Korn μπορεί να μην έφταναν ποτέ στα αυτιά μας. Δεν το πιστεύετε; Ακούστε τους Τρεντ Ρέζνορ, Ντέιβ Ναβάρο, Τζόναθαν Ντέιβις, Μέιναρντ Τζέιμς Κίναν και πολλούς άλλους να το παραδέχονται δημοσίως. Γνωρίστε ακόμη, από την ασφαλέστερη κοντινή απόσταση, τον ιθύνοντα νου της μπάντας, Αλ Γιούργκενσεν.Είναι ο άνθρωπος που τάχθηκε εναντίον της mainstream μουσικής βιομηχανίας, που άλλαξε τον τρόπο που γράφεται η σύγχρονη μουσική και που, στην Αμερική της λογοκρισίας, δε δίστασε να απεικονίσει στο εξώφυλλο του «Rio Grande Blood» τον Τζορτζ Μπους εσταυρωμένο, με αγκάθια στο κεφάλι και περιτριγυρισμένο από πετρελαιοπηγές και πολεμικά αεροπλάνα. Ο θείος Αλ και η παρέα του είναι εδώ - και δεν κρατούν αιχμαλώτους.Η ταινία προβλήθηκε το 2011 στις «Νύχτες Πρεμιέρας», σε sold out αίθουσες.Σκηνοθεσία: Doug FreelFriday, May 26th @ Second SkinDoors open: 22:00 | Free EntrySecond Skin ClubΔαμοκλέους 8, ΓκάζιΗ μπάντα που άλλαξε τη ροή της μουσικής ιστορίας, οι MINISTRY και ο αρχιερέας του σκοτεινού Industrial ήχου, Al Jourgansen, θα εμφανιστούν Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Αθήνα την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο Piraeus 117 Academy και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στο Principal Club Theater.Τιμές ΕισιτηρίωνΑθήνα & ΘεσσαλονίκηEarly Bird: 25 ευρώ (μέχρι την εξάντλησή τους)Προπώληση: 28 ευρώΤαμείο: 30 ευρώhttps://www.viva.gr/tickets/music/piraeus-117-academy-principal-club-theater/ministry/Σημεία Προπώλησηςwww.viva.grστο τηλέφωνο 11876& σε όλα τα καταστήματαSeven Spots, Relaod, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης, Αθηνόραμα gr.