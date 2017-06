Οι Aerosmith έτοιμοι για το Download Festival

Οι Αμερικανοί ρόκερς Aerosmith δήλωσαν σήμερα ότι θα αφήσουν στην άκρη τις ανησυχίες για το θέμα της ασφάλειας μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ για να παίξουν στο Download Festival στην Αγγλία την Κυριακή, επιμένοντας ότι η διοργάνωση πρέπει να συνεχιστεί.



Το βραβευμένο με Grammy ροκ συγκρότημα από τη Βοστόνη δήλωσε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να μην μετάσχει στο φεστιβάλ του Λέστερσιρ μετά την επίθεση αυτοκτονίας στο τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε στη βόρεια Αγγλία τον περασμένο μήνα που σκόρπισε τον θάνατο σε 22 ανθρώπους.



«Ξέρετε η πρώτη μας αντίδραση ήταν ότι δεν θα έπρεπε να παίξουμε και να θέσουμε τους θαυμαστές μας σε κίνδυνο αλλά δεν νομίζω ότι οι θαυμαστές μας το ήθελαν αυτό. Δεν θέλουν να ζουν έτσι. Δεν θέλω να ζω έτσι. Δεν θέλουμε να ζούμε έτσι. Συνεπώς λαμβάνονται κατά το δυνατόν όλα τα προληπτικά μέτρα. Και ξέρετε... αυτός είναι ο κόσμος», δήλωσε ο κιθαρίστας Τζο Πέρι.



Το συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1970 και έγινε διάσημο με τα τραγούδια του όπως το «Walk This Way» και το «Back in the Saddle», είναι στο μέσο της ευρωπαϊκής του περιοδείας, παρότι δέχτηκε πίεση να αποφύγει τη γηραιά ήπειρο μετά τη σειρά επιθέσεων στην Ευρώπη.



«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούσαν που θα ερχόμασταν εδώ, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, και εμείς είπαμε: «ακούστε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», είπε ο Πέρι.