Οι μοναδικοί StarWound live στο Olvio

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου οι StarWound για πρώτη φορά στο Olvio! Με το γνώριμο rock – cabaret ήχο τους και δύο ολοκαίνουρια κομμάτια ετοιμάζονται να μας παρασύρουν στα ατμοσφαιρικά μονοπάτια της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς «Miles to Walk», αλλά και σε γνώριμους ήχους αγαπημένων καλλιτεχνών (Nina Simone, Tom Waits, Melody Gardot, Florence and the machine…)



Οι StarWound κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Miles to Walk» τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το βίντεο του «The Day of Raymond Ray» έφερε τους StarWound στις νικήτριες μπάντες του Yourband της ERT, τον Ιούνιο του 2016.Το καλοκαίρι του 2016 εμφανίστηκαν στο River Party στο Νεστόριο και η πρώτη τους Ευρωπαϊκή Περιοδεία σε Αγγλία, Γαλλία και Βέλγιο βρίσκεται σε εξέλιξη.



Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 23.00.



Eίσοδος: Δωρεάν



Δείτε το βίντεο: