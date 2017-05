ΗΠΑ: Η τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον αποκαλύπτει πως επέστρεψε ο καρκίνος του μαστού

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον, γνωστή για την ταινία "Grease" στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Τζον Τραβόλτα, δήλωσε χθες ότι ο καρκίνος του μαστού επέστρεψε και έχει κάνει μετάσταση στο ιερό οστό.



Η Νιούτον-Τζον, 68, που εξελίχθηκε σε υπέρμαχο της υγιεινής ζωής και της ιατρικής έρευνας μετά την πρώτη εμπειρία της με καρκίνο του μαστού το 1992, θα υποβληθεί σε θεραπεία με ακτινοβολία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να επιστρέψει στις ασχολίες της , είπαν αντιπρόσωποί της σε δήλωση.



«Αποφάσισα ποιά κατεύθυνση θα πάρω για τη θεραπεία μου μετά από συμβουλευτικές με τους γιατρούς μου και με ειδικούς φυσικών θεραπειών και με την ιατρική ομάδα στο κέντρο μου (Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre) στη Μελβούρνη της Αυστραλίας», είπε η Νιούτον-Τζον.



Σύμφωνα με τη δήλωση, η τραγουδίστρια της επιτυχίας "Physical" αναβάλλει τις περιοδείες που είχε προγραμματίσει σε ΗΠΑ και Καναδά για τον Ιούνιο.



«Ο πόνος στη μέση που αρχικά την ανάγκασε να αναβάλει το πρώτο ήμισυ της περιοδείας της, αποδείχθηκε ότι είναι καρκίνος του μαστού που έχει κάνει μετάσταση στο ιερό οστό», γράφει η χθεσινή δήλωση.



Η Νιούτον-Τζον, που γεννήθηκε στη Βρετανία και μεγάλωσε στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια με επιτυχίες της ποπ όπως "If Not for You" και "I Honestly Love You". Απέκτησε διεθνή φήμη στην ταινία "Grease", που βασίστηκε σε ομώνυμο μιούζικαλ, παίζοντας "το καλό κορίτσι" Σάντι δίπλα στον "άτακτο" Τραβόλτα στο ρόλο του Ντάνι Ζούκο.



Από την πρώτη διάγνωση του καρκίνου του μαστού το 1992, η Νιούτον-Τζον ασχολήθηκε με την ανεύρεση πόρων για έρευνα και θεραπεία της ασθένειας ενώ συμμετείχε σε καμπάνιες ενάντια στην κακομεταχείρηση των ζώων.



Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters