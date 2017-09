Μια μέρα πάνω στη «σχεδία» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το περιοδικό δρόμου «σχεδία» την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου ανοίγει τα πανιά του και ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, για ένα ταξίδι που για πρώτη φορά εφέτος δεν θα είναι μόνο μουσικό, αλλά θα περιλαμβάνει θέατρο, δρώμενα και παιχνίδια για μικρούς και για μεγάλους.



Όσον αφορά το μουσικό μέρος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, οι Gadjo Dilo, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Στάθης Δρογώσης, οι Quilombo, οι Μέλισσες, ο Μανώλης Φάμελος και η Μαριέττα Φαφούτη θα ενώσουν τις φωνές τους με τους φίλους του μοναδικού ελληνικού περιοδικού δρόμου σε μια συναυλία και κινητοποίηση μαζί για μια δίκαιη κοινωνία, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς φτώχεια, ακόμη και χωρίς «σχεδία».



Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από νωρίς το απόγευμα (στις 18.00), δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, ώστε να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, να γνωριστούν με τους ανθρώπους της «σχεδίας» και να συνδεθούν, πάντα μέσα από το παιχνίδι, με τον άλλο άνθρωπο, με τη χαρά της αλληλεγγύης.



Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) θα παρουσιάσει μια παιδική δράση, η οποία θα ξεκινήσει με την αφήγηση της προσωπικής ιστορίας ενός πωλητή του περιοδικού δρόμου «σχεδία».



To «mind the fact» θα παρουσιάσει μία performance/δείπνο με οικοδεσπότες άτομα που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή σε συνθήκες αστεγίας. Οι οικοδεσπότες είναι όλοι πωλητές της «σχεδίας». Κατά τη διάρκειά της, οικοδεσπότες και «μουσαφιραίοι» θα κουβεντιάσουν σαν φίλοι από τα παλιά, θα μοιραστούν ιστορίες και θα γνωριστούν καλύτερα.



Η ομάδα πετάνκ της «σχεδίας» θα είναι εκεί για να παίξει και να μοιραστεί τα μυστικά του υπέροχου, απλού αυτού παιχνιδιού με κάθε ενδιαφερόμενο.



Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου



Ώρα έναρξης συναυλίας: 20:00 (οι άλλες δράσεις ξεκινούν στις 18:00).



Η τιµή του εισιτηρίου είναι 6€ (η είσοδος είναι δωρεάν για συνοδευόμενα παιδιά κάτω των 12).

Προπώληση: Viva.gr, 11876 , Seven Spots, Reaload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, athinorama.gr, Vivakiosk Σύνταγμα.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324



Για περισσότερες πληροφορίες:



Περιοδικό Δρόμου «σχεδία»



Φράγκων 24, 546 25 Θεσσαλονίκη

Φαβιέρου 24-26, 104 38 Αθήνα

Τ: 2313 013605, 213 0231220