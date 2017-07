Μουσική Εκδήλωση στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιερού Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας στo πλαίσιo της εβδομάδας εκδηλώσεων που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Ιστορίες Νύχτας» σας προσκαλεί την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 και ώρα 21.00, στο Πανθεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς (Αρχαιολογικός χώρος Φίλιας – Δήμος Σοφάδων) σε μια μαγευτική βραδιά με την Ορχήστρα της Κέλτικης Άρπας υπό την Διεύθυνση του Ιταλού μουσικού και συνθέτη Fabius Constable.



Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σοφάδων.



Ιδρυτής και διευθυντής της περιβόητης Celtic Harp Orchestra, ο Fabius Constable είναι ένας από τους υψηλής αναγνώρισης και αποδοχής σύγχρονους αρπιστές στον κόσμο. Είναι επίσης Ιδρυτής των Αρπιστών Χωρίς Σύνορα μια ένωση των αρπιστών και αρπιστριών που αφιερώνουν την τέχνη τους στις αντιξοότητες και στους φτωχούς, στο άνοιγμα σχολείων, στην δημιουργία υποτροφιών, ή παίζοντας σε νοσοκομεία και φυλακές, η όπου η ανάγκη της εγκάρδιας μουσικής μπορεί να τους καλέσει.



Η ιδιόμορφη τεχνική του, είναι μια μίξη Κέλτικης, Κλασικής και ειδών της Νοτίου Αμερικής που δίνει στη μουσική του ένα ευρύ φάσμα νέων χρωμάτων. Πρωτότυπες συνθέσεις, Αρχαία και Κέλτικη μουσική, συνδυάζονται με φλαμένκο και Ethnic μουσική, αναδιαμορφώνονται ώστε να εκπλήξουν ευχάριστα τον σύγχρονο ακροατή με ένα διασκεδαστικό και μεταδοτική τρόπο. Το ρεπερτόριο που εκτελείται κατά τη διάρκεια των συναυλιών προέρχεται από τις δικές του πρωτότυπες συνθέσεις καθώς και από την παραδοσιακή μουσική της Ιρλανδίας, της Σκωτίας και της Βρετάνης, καθώς αυτές οι περιοχές διατήρησαν περισσότερο από άλλες ένα ειδικό ρεπερτόριο για την παραδοσιακή άρπα.



Οι πιο πρόσφατοι πειραματισμοί του μοιράστηκαν επιτυχώς τον ρυθμό και τους ήχους του αργεντίνικου ταγκό. Η προσέγγιση του Fabius στη σκηνή είναι ελκυστική και πάντα διαφορετική. Αυτοσχεδιάζει μουσική πάντα επί τόπου, συνθέτοντας αυθόρμητα, και αντλώντας έμπνευση από το περιβάλλον, τον τοπικό πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Όπου είναι δυνατόν, κάθε μουσική παρουσιάζεται με τη δική της ιστορία: θρύλοι, ιστορία, λαϊκές παραδόσεις και σύμβολα εξηγούνται ώστε να κατανοηθεί καλύτερα το νόημα της μουσικής και να οδηγεί στην πληρέστερη απόλαυση.



Η εμπλοκή του κοινού επιτυγχάνεται πάντα με τη διατήρηση μιας επαγγελματικής αλλά ελαφριάς και χιουμοριστικής στάσης που δείχνει με ειλικρίνεια την αρμονία και τη συνέργεια μεταξύ των μελών της ομάδας.



Συνολικά έχει δώσει πάνω από 1000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία. Συναυλίες πραγματοποιήθηκαν σε εκκλησίες και άλλα ιερά κτίρια, θέατρα, ιστορικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους ή απλά έξω στη φύση σε μερικές ειδικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά σημειώνουμε κάποιες από τις συναυλίες που πραγματοποίησε όπως στο The Trinity College of Dublin, The Duomo Cathedral of Milan, the Bocconi University of Milan, La Sapienza of Rome, Alma Mater of Bologna, concert halls in Hiroshima, Tokyo, Conservatory of music of Tianjin. The teathers. Franco Parenti, Carcano, Sociale of Como, Giuditta Pasta, Auditorium “Parco della Musica of Rome, Naples Conservatory, Vittoriale degli Italiani.



Θα συμμετέχουν οι μουσικοί : Sabrina Noseda, Maria Assunta Romeo, Davide Negretti, Giuliano Sistu, Daniela Morittu, Erica Pagani, Marco Pagani, Maricla Giorgia Ronda, Chiara Vincenzi, Kotoe Tanuma.



Η είσοδος στη μουσική εκδήλωση είναι ελεύθερη.



Πληροφορίες : 2441061564, efakar@culture.gr