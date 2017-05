«Μπηχτές» U2 κατά Τραμπ στην περιοδεία «Joshua Tree»

Με εντυπωσιακά μοντάζ της αμερικανικής Δύσης να εναλλάσσονται στις οθόνες πίσω τους, οι Ιρλανδοί rockers U2 ξεκίνησαν την περιοδεία τους «Joshua Tree» στις ΗΠΑ, με αρκετές νύξεις στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στη χώρα μετά την εκλογή Τραμπ. Με την περιοδεία αυτή εορτάζονται οι τρεις δεκαετίες από την κυκλοφορία του θρυλικού άλμπουμ «Joshua Tree», το 1987.



Οι U2 στη συναυλία στο Σιατλ των ΗΠΑ ερμήνευσαν τις μεγάλες τους επιτυχίες από τα άλμπουμ «With Or Without You» και «I Still Haven't Found What I'm Looking For». Ωστόσο, η αρχή έγινε μ’ ένα από τα πρώτα τραγούδια τους, το «Sunday Bloody Sunday» και τους στίχους «I can't believe the news today» (Δεν πιστεύω σήμερα τα νέα). Συνέχισαν με το «New Year’s Day», το «Pride» και τα τραγούδια του άλμπουμ «Joshua Tree».



Ο τραγουδιστής της μπάντας, Μπόνο απέφυγε τις φανερές αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν σήμερα.



«Κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι το όνειρο έχει πεθάνει. Ίσως αυτό το όνειρο να σας λέει απλά να ξυπνήσετε» τόνισε ο Μπόνο, ενώ ερμήνευε το «Pride» και προβάλλονταν τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ