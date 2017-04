Νέος δίσκος από τους Puta Volcano με τίτλο “Harmony of Spheres”, θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου 2017 (ψηφιακά, σε βινύλιο και CD).Λίγα λόγια για τους Puta VolcanoΟι Puta Volcano είναι Αθηναίοι, παίζουν heavy rock και έχουν επηρεαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Queens of the Stone Age, Alice in Chains, The Mars Volta, Baroness και Carpenter Brut.Εκφραζόμενος με groovy riffs, τραχιά γυναικεία φωνητικά και γραφικό (με την καλή έννοια) story telling, ο ήχος τους μπορεί να περιγραφεί ως ένα road trip ανάμεσα σε απομονωμένες και αμμώδεις ερήμους.Το νέο τους album “Harmony of Spheres” κυκλοφορεί τον Απρίλη του 2017, ακολουθώντας το “The Sun” του 2015 και το EP “Represent Victory Below Eye” του 2011.Γνωστοί για τις γεμάτες ενέργεια ζωντανές εμφανίσεις τους, κάποια από τα highlights της μέχρι τώρα καριέρας τους είναι η εμφάνισή τους στο Rockwave 2015 στο πλευρό των Black Angels και Black Keys, καθώς και το άνοιγμα της συναυλίας των Spirit Caravan το 2014 στην Αθήνα.