Ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι μια “κήρυξη πολέμου” κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Νασράλα χαρακτήρισε “σφαγές” τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια “δοκιμασία” για εμάς, τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το “μεγάλο πλήγμα” των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ παραβίασε “κόκκινες γραμμές” με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Την ώρα της προβολής της ομιλίας του Νασράλα μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από την Βηρυτό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το Ισραήλ προσπάθησε να σκοτώσει 4.000 ανθρώπους ταυτόχρονα», δήλωσε ο Nasrallah, αναφερόμενος στις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης. «Αυτό είναι καθαρή τρομοκρατία. Θα τις αποκαλούμε “Σφαγή της Τρίτης” και “Σφαγή της Τετάρτης”. Αυτές είναι εγκλήματα πολέμου ή τουλάχιστον κήρυξη πολέμου», είπε.

Ο Νασράλα πρόσθεσε ότι η θεία πρόνοια απέτρεψε περισσότερους θανάτους και τραυματισμούς, σημειώνοντας πως μερικά από τα pager δεν λειτουργούσαν ή ήταν απενεργοποιημένα, ενώ ορισμένα παρέμεναν σε αποθήκες.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπάθησε να σκοτώσει 5.000 ανθρώπους σε διάστημα μόλις δύο λεπτών κατά τις τελευταίες δύο ημέρες. Ο Nasrallah περιέγραψε τις εκρήξεις ως άνευ προηγουμένου, όχι μόνο στην ιστορία του Λιβάνου, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε δεχθεί διάτρηση», τόνισε ο Νασράλα, αναφερόμενος σε παραβιάσεις της ασφάλειας του δικτύου επικοινωνιών της Χεζμπολάχ. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις επιθέσεις. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ συνέχισε να καταγγέλλει τις επιθέσεις ως «εγκλήματα πολέμου» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εξαφανίσει μαζικά ανθρώπινες ζωές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αθώες ψυχές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Συνεχίζοντας την ομιλία του δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ, παρά τη σοβαρότητά τους, δεν κατάφεραν να γονατίσουν την οργάνωση. Αναγνώρισε το τεχνολογικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το οποίο στηρίζεται από τις ΗΠΑ και άλλες υπερδυνάμεις της τεχνολογίας, αλλά τόνισε ότι η Χεζμπολάχ παραμένει ακλόνητη.

«Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν ανεβοκατεβάσματα, όμως η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη στιγμή με το κεφάλι ψηλά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να σπάσουμε από αυτό το πλήγμα, όσο μεγάλο ή ισχυρό κι αν είναι. Και σας διαβεβαιώνω με πίστη και αυτοπεποίθηση, αυτό το σκληρό, άνευ προηγουμένου πλήγμα δεν μας έφερε στα γόνατα – και δεν πρόκειται να μας φέρει».

Ο Νασράλα ανέφερε επίσης ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μαθήματα για την οργάνωση, υποσχόμενος πως η Χεζμπολάχ θα βγει από αυτή την κρίση πιο ισχυρή από ποτέ.

Εν τω μεταξύ, την ώρα που ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, μιλούσε, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις πρόσφατες επιθέσεις, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό, προκαλώντας εκκωφαντικούς κρότους.

Οι τεράστιες ηχητικές εκρήξεις συμβάλλουν στην ένταση και τον φόβο που επικρατεί στην πόλη, καθώς οι κάτοικοι ζουν υπό την απειλή περαιτέρω επιθέσεων.

#BREAKING

‼️✈ IAF Israeli warplanes carry out ‘mock air raids’ over #Beirut flying at a very low altitude and breaking sound barrier during Nasrallah speech at 5:21pm and 5:32pm @UN #Lebanon pic.twitter.com/26Ei6DkueA

— Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) September 19, 2024