Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα τον Ιούλιο

Ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στην Αθήνα από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου 2017.ΜουσικήΗ μουσική βαλκανική παράδοση συναντά την ηπειρώτικη κληρονομιά σε μία συναυλία των Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Πετρολούκα Χαλκιά. Συμμετέχουν οι Gadjo Dilo. Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»,Βύρωνας.Τηλ.2107626438 Ώρα 21.00 Τιμές εισιτηρίων από 22 ευρώ έως 35ευρώ.Ο Αμερικανός Graig Bailey, από τους επιφανέστερους σαξοφωνίστες, συμπράτει με την Big Band σε ένα πρόγραμμα τζαζ μουσικής.Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100 και Περσεφόνης 1, Γκάζι. Τηλ 210 3461589. Ώρα 21.00 Είσοδος ελεύθερη.Ελληνικό ΦεστιβάλΠρόκειται για τη μοναδική σωζόμενη τραγωδία όπου ο Διόνυσος συμμετέχει ως πρόσωπο του δράματος, αλλά και ως παντεπόπτης σκηνοθέτης- συγγραφέας. Ο Έκτορας Λυγίζος διασκευάζει, σκηνοθετεί και παίζει μαζί τους Ανθή Ευστρατιάδου, Βασίλη Μαγουλιώτη, 'Αρη Μπαλή, Αργύρη Πανταζάρα, Ανέζα Παπαδοπούλου, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστο Στέργιογλου.Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας.Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Ώρα 21.00 Διάρκεια : 90'.Τιμές εισιτηρίων: από 5 ευρώ έως 45 ευρώ.Ο συνθέτης γιορτάζει σαράντα χρόνια πορείας σε μια παράσταση με τραγούδια απ' όλο το φάσμα της μουσικής του δραστηριότητας. Ξεκινά από την τελευταία του δουλειά στο τραγούδι, τον κύκλο τραγουδιών «Φλόγα που καίει», που δανείζει και τον τίτλο της παράστασης, και φτάνει πίσω έως και την πρώτη, την «Καταχνιά», που έγραψε το 1963. Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Τηλ. 2753022026 Ώρα 21.00.Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ.7ο Φεστιβάλ Θερινού ΚινηματογράφουH βραζιλιάνικη εκδοχή του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης στην βραβευμένη με όσκαρ ταινία «Ορφέο Νέγκρο» («Orfeu Negro», 1959) του Μαρσέλ Καμί. Στο σινέ Δεξαμενή: πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι. Ώρα 21.30 Είσοδος ελεύθερη.Το Διάχρονο Θέατρο παρουσιάζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη, σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη, μουσική Γιάννη Ιωάννου, σκηνικά Χάρη Σεπεντζή, χορογραφίες Φαίης Σούκου, φωτισμούς Γιώργου Δανεσή. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2017. 'Αλσος Παπάγου: οδός Κορυτσάς.Τηλ.210 6520412 Ώρα 21.00 Τιμές εισιτηρίων από 5 ευρώ έως 12 ευρώ.H Tereza σε τραγούδια με διάθεση jazz, swing, rock 'n' roll, bossa nova, mambo, ξένα, ελληνικά τραγούδια μεγάλων συνθετών (Χατζηδάκις, Σπανός, Πλέσσας, κ.ά.). Ευριπείδιο θέατρο Ρεματιάς: πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου Τηλ: 2106897459 .Ωρα 21.00 Είσοδος ελεύθερη.Ολοήμερη ρετρομανία που ξεκινά με την Big Band της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών σε jazz και latin μουσικές, συνεχίζει με τη Γιοβάννα, τη Στέλλα Γκρέκα, γκαλά οπερέτας, τον πολυπράγμονα εικαστικό, ερμηνευτή λυρικού τραγουδιού,ηθοποιό 'Αγγελο Παπαδημητρίου, τον αργύρη Μπακιρτζή κ.ά. Καμία εκδοχή του ρετρό δεν είναι ξένη στη Ρετρομανία. Εναλλακτική Σκηνή Λυρικής Σκηνής, Κεντρική Σκηνή «Σταύρος Νιάρχος»: Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα.Τηλ: 2130885700 Ώρα από τις 11.00π.μ. έως 23.00 Είσοδος ελεύθερη.Φεστιβάλ Αθηνών«Γλυκός πυρετός» με αφετηρία τον εμβληματικό χορό από την ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» σε χορογραφία του Καταλανού χορογράφου Πέρε Φάουρα (Pere Faura). Ερμηνεύεται από ομάδα εθελοντών και επαγγελματιών χορευτών και δομείται με τη μορφή επανάληψης, που ξεκινά από την πιστή ανάπλαση της αρχικής χορογραφίας και, με την εισαγωγή σταδιακών αλλαγών, φτάνει στο σημείο της πλήρους παραμόρφωσής της. Στις 16 και 17/7. Στο Bios: Πειραιώς 84.Τηλ. 210 3425335 Τιμές εισιτηρίων από 5 ευρώ έως 15 ευρώ. Ώρα 21.00 .Μετά την παράσταση ακολουθεί ντίσκο πάρτι.Κυριακάτικη βόλτα στην Ελευσίνα , όπου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017 συνεχίζεται η παρουσίαση της in situ εγκατάστασης «Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα» της εικαστικού Δανάης Στράτου. Στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Ώρες επίσκεψης έως τις 20.30. Είσοδος ελεύθερη.Αυλαία σήμερα για την documenta 14 στην Αθήνα, και τελευταία ημέρα της έκθεσης στο ΕΜΣΤ. Η documenta 14 συνεχίζει στην έδρα της, το Κάσσελ της Γερμανίας, έως τις 17 Σεπτεμβρίου .Δευτέρα 17/7Ομαδική έκθεση που φέρνει κοντά 15 φημισμένους σχεδιαστές μόδας και ταλαντούχους εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και ενστερνίζονται στο έργο τους το ελληνικό στοιχείο. Αξιοποιώντας τη συλλογή έντυπων πηγών της ελληνικής ενδυμασίας από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα, δωρεά του Ι.Δ. Κοιλαλού στο Μουσείο Μπενάκη, οι καταξιωμένοι δημιουργοί, παρουσιάζουν έργα που εμπνέονται από την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά και προβάλουν την ελληνική διαχρονικότητα στη μόδα και στην αισθητική. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες δημιουργούς ο Jean Paul Gaultier, ο οίκος Zeus+Dione, οι σχεδιάστριες Μαίρη Κατράντζου και Σοφία Κοκοσαλάκη, ο σχεδιαστής Δημήτρης Ντάσιος, αλλά και οι εικαστικοί καλλιτέχνες Κωνσταντίνος Κακανιάς, οι Blind Adam και Σοφία Στέβη από την The Breeder Gallery, οι Αντωνάκης, Χρύσα Βουδούρογλου, Βασίλης Ζωγράφος, Απόστολος Καραστεργίου και Μαργαρίτα Μυρογιάννη από την Eleftheria Tseliou Gallery. Στην έκθεση συμμετέχουν επίσης το Κέντρο Διατήρησης Παραδοσιακών Τεχνικών Κλωστοϋφαντουργίας ΜΕΝΤΗΣ, δωρεά της οικογένειας Μέντη στο Μουσείο Μπενάκη και το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας.Η Κυβέλη Καστοριάδη ερμηνεύει τραγούδια με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου «Songs for a blue cloud» και με υλικό από το προηγούμενο άλμπουμ της «Sous le ciel de Paris». Την ερμηνεύτρια συνοδεύει ο Ορέστης Καλαμπαλίκης, στην κιθάρα.Στο Παλαιό Πανεπιστήμιο: Θόλου και Κλεψύδρας, στην Πλάκα Τηλ.2103689500 Ώρα 21.00 Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ έως 19 ευρώ.To Μουσείο Ακρόπολης, συνδιοργανώνει στην Αθήνα με το Ίδρυμα Ωνάση, την έκθεση «εmotions, ένας κόσμος συναισθημάτων», που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρκης.Εκθέματα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου αφηγούνται τα συναισθήματα στην αρχαία ελληνική τέχνη, μέσα από τη ματιά του Μουσείου Ακρόπολης. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του μουσείου, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής: «Πρόκειται για μια ασυνήθιστη αρχαιολογική έκθεση που έχει ως θέμα της την απεικόνιση του "ήθους της ψυχής" σε 129 έργα της αρχαίας τέχνης. Με αναπάντεχα λιτά, αλλά δυνατά μέσα, οι αρχαίοι καλλιτέχνες απέδωσαν φωτεινά συναισθήματα, όπως επιθυμία, έρωτα, πόθο και αισχύνη, αλλά και σκοτεινά πάθη, όπως μανία, μίσος, εκδίκηση και συντριβή.» Μουσείο Ακρόπολης: οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15. Ώρες από 8π.μ. έως 20.00Φεστιβάλ ΑθηνώνΣτην παράσταση «Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης στο εργαστήριο μου», ο Αρης Σερβετάλης υποδύεται έναν περφόρμερ που πειραματίζεται έως την οριστική διάλυση του Εαυτού και την εξάντληση των λέξεων.Μία πολυμεσική παράσταση εμπνευσμένη από το σύμπαν του Σάμιουελ Μπέκετ,σε σύλληψη και σκηνοθεσία Δημήτρη Κουρτάκη.Στην Πειραιώς 260.Τιμές εισιτηρίων από 5 ευρώ έως 25 ευρώΓεννημένη στη Ρουάντα και εγκατεστημένη στη Γαλλία, η χορεύτρια, χορογράφος, τραγουδίστρια και περφόρμερ Dorothée Munyaneza (Ντοροτέ Μυνιανεζά) ήταν μόλις δώδεκα ετών όταν στην πατρίδα της ξέσπασε η γενοκτονία του 1994. Αντλώντας από τη φρικιαστική εμπειρία του πολέμου, η Μυνιανεζά συνέλαβε και χορογράφησε μια παράσταση που αποτίει φόρο τιμής στις γυναίκες που βίωσαν την κτηνωδία και των οποίων τα σώματα κακοποιήθηκαν, βιάστηκαν, εξευτελίστηκαν, σώματα-αντικείμενα, ανεπιθύμητα. Όλες εκείνες τις γυναίκες "που ο βιασμός τους ισοδυναμούσε με όπλο μαζικής καταστροφής", όπως αναφέρει η καλλιτέχνιδα, και όλα εκείνα τα παιδιά που γεννήθηκαν ανεπιθύμητα. Το έργο έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών αμέσως μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.Πειραιώς 260.Τιμές εισιτηρίων από 5 ευρώ έως 25 ευρώ Ώρα 21.00.Κατάλληλο για θεατές άνω των 16 ετών.Λύκειο ΕπιδαύρουΜε πυρήνα τον αρχετυπικό χαρακτήρα του Διονύσου ως ξένου και με κεντρικό άξονα τη μουσική και την εξουσία της πάνω στους ανθρώπους, η παράσταση των Βακχών παρουσιάζεται ως μουσικό θεραπευτικό δρώμενο που ενώνει την «οργιαστική» ροκ με τους αφρικανικούς ρυθμούς και τους αραβικούς μουσικούς δρόμους. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Στάδιο της Επιδαύρου με τη συμμετοχή των σπουδαστών του Λυκείου.Τιμές εισιτηρίων 5 ευρώ.Ώρα έναρξης 21.30Τσαϊκόφσκι και ρομαντισμός από τα φημισμένα Russian Ballet Theater στο πλαίσιο περιοδείας τους σε θέατρα της Ελλάδας. Στο αίθριο Αμαλίειο Θέατρο Αμαρουσίου: λεωφόρος Κηφισίας 219. Τηλ 210 8020938,2108024022 Τιμές εισιτηρίων από 5 ευρώ έως 25 ευρώ.Ώρα έναρξης 21.00 Διάρκεια παράστασης 2 ώρες και 20', με διάλειμμαΘερινή προβολή στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή«Ο τυχοδιώκτης του Ρίο» (L' Homme de Rio, 1964) του Φιλίπ ντε Μπροκά. Μια χιουμοριστική και διασκεδαστική παραλλαγή των περιπετειών του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή έναν ακαταμάχητο Ζαν Πολ Μπελμοντό. και συμπρωταγωνίστρια την εξίσου ακαταμάχητη Φρανσουάζ Ντορλεάκ. Στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας.Στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή:Διδότου 6. Ώρα 21.30 Είσοδος ελεύθερηΤο «Σχόλιο για την Ηλέκτρα», βασισμένο στην τραγωδία του Σοφοκλή ανεβαίνει από την ομάδα μήνυμα L και τους Κωνσταντίνο Γώγουλο, Φώτη Κουτρουβίδη και Γιώργο Ματζιάρη να συν-σκηνοθετούν και να συμπρωταγωνιστούν στην παράσταση.Στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2017 και της «Σύγχρονης Θεατρικής Δημιουργίας».Στις Παλιές αποθήκες της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ιερά Οδός & Μουρίκη, Ελευσίνα. Τιμές εισιτηρίων 5 ευρώ και 20 ευρώ κάρτα διαρκείας.Ώρα έναρξης 21.15ΜουσικήΟ Παύλος Παυλίδης εμφανίζεται στο Roof Stage του Gazarte, με ένα μικρό σχήμα και διαφορετική προσέγγιση σε τραγούδια από όλη τη μουσική του πορεία.Ένα πρότζεκτ που έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα και τις λούπες και τον Αλέκο Βουλγαράκη στην ηλεκτρική κιθάρα, επιλέγοντας κορυφαίες μουσικές στιγμές του. Gazarte: οδός Βουτάδων 32-34, Κεραμεικός.Τηλ. 210 3460347, 210 3452277.Τιμές εισιτηρίων 11 ευρώ, 13 ευρώ.Ώρα 22.00Στην ενότητα συναυλιών music escapades με τις πιο σύγχρονες τάσεις ελληνικής εναλλακτικής δημιουργίας, τη σκυτάλη παίρνει ο συνθέτης, περφόμερ και πολυοργανίστας Theodore με την ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και ambient υπόστασης. Παρουσιάζει το καινούργιο υλικό που ηχογραφεί αυτήν την περίοδο, μαζί με τραγούδια των δύο προηγούμενων δίσκων του.Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα.Ώρα 21.00.Είσοδος ελεύθερηΜε μια βραδιά αφιερωμένη στον Στρατή Τσίρκα ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στον «Μεταπολεμικό κόσμο της ελληνικής πεζογραφίας» των εκδόσεων Κέδρος και Γαβριηλίδη.Για τον Στρατή Τσίρκα συζητούν οι κριτικοί λογοτεχνίας Χρύσα Προκοπάκη και Αλέξης Ζήρας. Τη συζήτηση παλισιώνει προβολή ντοκιμαντέρ για τον κορυφαίο πεζογράφο.Στην αυλή του Art Bar Poems n' Crimes: Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι. Ώρα 20.30