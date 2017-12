Το Red Bull Music Academy παρουσιάζει: O φρέσκος ήχος της Αθήνας έρχεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο six d.o.g.s.

Θα μπορούσε να έχει τίτλο “The Fresh Sound of Athens”, ως απάντηση στο ερώτημα «τι μουσική βγαίνει από την Αθήνα λίγο πριν υποδεχθούμε το 2018;». Την Πέμπτη, 21/12 στο six d.o.g.s. το Red Bull Music Academy παρουσιάζει σε μια βραδιά τα πιο «τώρα-που-συμβαίνουν» ονόματα της αθηναϊκής σκηνής, συνδυάζοντας τη μοντέρνα hip hop προσέγγιση και τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής εγχώριας electronica.Οι ATH Kids είναι μια αθηναϊκή κολεκτίβα που αποτελείται από συνθέτες, παραγωγούς, DJs-MCs, φωτογράφους και συνθέτες και δημιουργήθηκε το 2015 από τους Valentin Rivera και Kareem Kalokoh. Μιλάνε τώρα για τη ζωή στην Αθήνα με τον πιο εκφραστικό τρόπο που υπάρχει εκεί έξω, βάζοντας την πόλη στο επίκεντρο κι αναγκάζοντας το mainstream να στρέψει το βλέμμα του πάνω τους.Ο Νέγρος του Μοριά είναι ο πιο ιδιοσυγκρασιακός κι ανερχόμενος Έλληνας ράπερ αυτήν την στιγμή. Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους, μεγάλωσε στην Κυψέλη και το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Ακούγοντας και Μαθαίνοντας στη δισκογραφική Black Athena.Ο ΝΤΜ57 μαζί με τον ηγέτη των ATH Kids, Kareem Kalokoh, είναι δύο απόλυτα χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιτεχνών που εκφράζουν το πρόσωπο μιας Αθήνας ως σύγχρονη και πολυπολιτισμική μητρόπολη του 21ου αιώνα. Τους ενώνει και μια κοινή προσωπική πορεία. Πήγαιναν στο ίδιο δημοτικό σχολείο, έχουν ως καλλιτεχνική αφετηρία και βάση το κέντρο της Αθήνας, διατηρώντας και οι δύο ρίζες από την Αφρική - ο ΝΤΜ57 από την Γκάνα και ο Κareem από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρόσφατα δε, μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν μαζί. Το βράδυ της 21/12 θα βρεθούν και για πρώτη φορά στο ίδιο line up και, μάλιστα, θα μοιραστούν την σκηνή για 2-3 κομμάτια, σε μια εμφάνιση που αναμένεται με τρομερό ενδιαφέρον.