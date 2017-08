To Red Bull Music Academy συναντά το ReWorks Festival

To Reworks Festival, η πιο συνεπής ελληνική διοργάνωση στον χώρο της electronica/dance τα τελευταία χρόνια επιστρέφει για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από 13 ως 17/9 θα φιλοξενηθεί όπως πάντα στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας νέους χώρους και εφέτος, όπως αυτούς των Fix Area & Γενί Χαμάμ.Διατηρεί το πολυσυλλεκτικό line up που είναι, ίσως, πιο φιλόδοξο από κάθε άλλη φορά με ονόματα όπως οι Ben Klock, Dixon, Solomun, Hauschka, Steve Hauschildt, Motor City Drum Ensemble, Matt Black, Recondite, Hammer και πολλούς DJs, παραγωγούς και live acts ακόμα, τόσο από τη διεθνή όσο και την εγχώρια σκηνή.Μαζί με το Reworks ξαναστήνεται και η σκηνή του Red Bull Music Academy. Στις 16/9, το RBMA Stage φιλοξενεί ίσως το πλέον αναμενόμενο όνομα του φεστιβάλ: το ντουέτο των Ιρλανδών Bicep που εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο σημαντικά της τελευταίας δεκαετίας στην χορευτική μουσική, ξεκινώντας από το επιδραστικό μουσικό blog τους, γυρνώντας τον κόσμο με τα διονυσιακά dj sets τους και φτάνοντας στο ντεμπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στη Ninja Tune.Δίπλα τους, ο Ata Kak από την Γκάνα που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ - χαμένο διαμάντι της αφρικανικής μουσικής το 1994 και μέσω της Awesome Tapes from Africa έχει κάνει ένα θριαμβικό comeback τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Alex Tsiridis με το alias RHYW εξερευνά ακόμα περισσότερο τα όρια του techno, η Giganta κουβαλά τα παράσημα των κυκλοφοριών της σε Werkdiscs/Ninja Tune και η Yodashe χαρίζει τα απόκοσμα φωνητικά της σε experimental beats – κοινό χαρακτηριστικό και των τριών, η πολύτιμη συμμετοχή τους στο Red Bull Music Academy.Το line up του RBMA Stage συμπληρώνεται με τον And.Id., από τα πολύ σημαντικά πια ελληνικά ονόματα που διαπρέπουν στο εξωτερικό κυκλοφορώντας house/techno σε ετικέτες όπως η Mobilee και παίζοντας σε clubs όπως το Fabric και το Berghain-Panorama. Μπορείς να βρεθείς και εσύ στο stage του Red Bull Music Academy και να απολαύσεις το μοναδικό line-up με έναν πολύ απλό τρόπο.Η διοργάνωση, όπως κάθε χρόνο, εμπλουτίζεται με workshops, διαλέξεις, προβολές αλλά και δύο πολύ ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις: το Resound: Echos of Thessaloniki που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης και καλεί παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν ήχους της πόλης για να φτιάξουν το σάουντρακ της (στην κριτική επιτροπή συμμετέχει και ο απόφοιτος του RBMA, Larry Gus)/ και το Agora που επανέρχεται ως φόρουμ δημιουργικότητας και ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας για θέματα της μουσικής βιομηχανίας, της σκηνής των φεστιβάλ και της ψηφιακής κουλτούρας.Το Red Bull Music Academy είναι ένα παγκόσμιο μουσικό ίδρυμα που έχει στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γιορτάζει τη μουσική, την κουλτούρα της και τα υπέροχα μυαλά πίσω από αυτήν. Η Ακαδημία φέρνει κοντά θρυλικούς μουσικούς και αναδεικνύει νέα ταλέντα από το 1998 σε πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Κέιπ Τάουν, η Μελβούρνη, η Βαρκελώνη, το Σάο Πάολο, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός της παλιάς εμπειρίας με τους νέους ήχους είναι η κινητήριος δύναμη της Ακαδημίας και των κατορθωμάτων της.Περισσότερες από 1.500 μουσικές αυθεντίες έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια στο Red Bull Music Academy. Η λίστα των παλιών ομιλητών περιλαμβάνει τους Giorgio Moroder, Chuck D, Steve Reich, Sly & Robbie, Bernie Worrell, Mark Ronson, M.I.A., Q-Tip, Hot Chip, MF Doom, Ryuichi Sakamoto, RZA, Stephen O’Malley, Gilberto Gil αλλά και πρωτοποριακούς συνθέτες όπως οι Bob Moog, Tom Oberheim, Don Buchla, Roger Linn και Dave Smith, μεταξύ άλλων.Πολλοί παλιοί συμμετέχοντες της Ακαδημίας εξελίχθηκαν σε κυρίαρχες φιγούρες της σκηνής τους, όπως ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, Flying Lotus, ο Hudson Mohawke, Σκοτσέζος παραγωγός πίσω από τα beats των Drake και Kanye West, η Ρωσίδα DJ και παραγωγός Nina Kraviz και ο τραγουδιστής της soul από το Λος Άντζελες, Aloe Blacc.