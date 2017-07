Τριάντα χρόνια μετά οι U2 περιοδεύουν εκ νέου με το Joshua tree

Οι U2 ξεκίνησαν χθες, Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους με όνομα «The Joshua Tree» επιστρέφοντας στο άλμπουμ που αναφερόταν στη σχέση αγάπης - μίσους με την Αμερική, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.Το συγκρότημα παίζει όλα τα τραγούδια του άλμπουμ στην περιοδεία του, περιλαμβανομένων των μεγάλων επιτυχιών «With or without you»και «I Still Haven’t Found What I’m Looking For».Η χθεσινή συναυλία στο Λονδίνο όμως ξεκίνησε με προηγούμενες επιτυχίες τους: το «Sunday, Bloody Sunday», το «New Year’s Day» και το «Bad», όπως και το εμπνευσμένο από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «Pride (In the Name of Love)», το οποίο ο Μπόνο αφιέρωσε στους «ανθρώπους του ουράνιου τόξου του Λονδίνου», οι οποίοι συμμετείχαν νωρίτερα στην ετήσια πορεία Pride για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ.To «Joshua Tree» κυκλοφόρησε το 1987 όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν και πρωθυπουργός της Βρετανίας η Μάργκαρετ Θάτσερ.Τα τραγούδια «Bullet in the Sky» και «Mothers of the Disappeared» αντλούν την έμπνευσή τους από τα ταξίδια του Μπόνο στη Νικαράγουα και το Ελ Σαλβαδόρ, όπου είδε τις επιπτώσεις της αμερικανικής πολιτικής, ενώ το «Red Hill Morning» αφορά την απεργία των ανθρακωρύχων στη Βρετανία τη δεκαετία του 1980.Όπως δήλωσε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Εντζ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone τον Ιανουάριο από πολιτική άποψη «τα πράγματα έχουν κάνει έναν κύκλο».«Φαινόταν ότι τα τραγούδια αυτά έχουν ένα νέο νόημα, νέο αντίκτυπο σήμερα, που δεν είχαν πριν τρία ή τέσσερα χρόνια», εξήγησε.Αν και ο 57χρονος Μπόνο άφησε κυρίως τη μουσική να μιλήσει, σε ένα από τα βίντεο που παιζόταν πίσω του στη σκηνή και έμοιαζε βγαλμένο από ταινία γουέστερν εμφανιζόταν ένας χαρακτήρας με το όνομα «Τραμπ», τον οποίο ο καλός καου-μπόι κατηγόρησε ότι είναι ψεύτης.