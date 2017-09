Vinyl is Back - Το Μεγάλο Ραντεβού του Βινυλίου!

Το Vinyl is Back, η κορυφαία εκδήλωση - θεσμός για το βινύλιο, βάζει χρώμα και δίνει ρυθμό στο φθινόπωρο με ένα τριήμερο γεμάτο βινύλια και μουσικές εκπλήξεις την Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Οκτωβρίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο!Το 11ο Vinyl is Back σημαδεύεται από την έναρξη των Vinyl is Back Live Sessions που φιλοδοξούν να γράψουν ιστορία! Τα βινύλια αυτής της συλλεκτικής σειράς είναι παραγωγής του ίδιου του Vinyl is Back και περιέχουν τη ζωντανή ηχογράφηση μίας συναυλίας που γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.Η συναυλία είναι διάρκειας «ενός δίσκου» και οι παρεμβάσεις της τεχνολογίας στο αποτέλεσμα είναι ελάχιστες ώστε να αποτυπώνεται η αλήθεια του live (μόνο μίξη και mastering στα κανάλια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά μπροστά στο κοινό).Εγκαινιάζουμε την τολμηρή αυτή ιδέα με το σχήμα που μας την ενέπνευσε, τα Υπόγεια Ρεύματα! Το συλλεκτικό βινύλιο «Vinyl is Back Live Sessions Vol. 1» (500 αριθμημένα κομμάτια) περιέχει γνωστά αγαπημένα (Μικρές χαμένες μέρες, Πολύμνια, Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, Πολιτεύεσαι κ.α.) αλλά και πρωτοηχογραφημένα (Ξένος, Which Side Are You On?, Ξανά) τραγούδια. Ηχογραφήθηκε την Κυριακή 19 Μαρτίου στο Μουσείο Αυτοκινήτου, στη διάρκεια του 10ου Vinyl Is Back και θα διατεθεί αποκλειστικά στις εκδηλώσεις του Vinyl is Back.Το «Vinyl is Back Live Sessions Vol. 1» θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στην πρεμιέρα του 3ημέρου την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στην οποία θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν οι Δημήτρης Αντωνάκος (διοργανωτής του Φεστιβάλ), Νίκος Γιούσεφ (επιμελητής της σειράς) και γνωστοί άνθρωποι της μουσικής.Όπως πάντα στο μεγάλο ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα, τους καλύτερους djs, ενώ σας περιμένουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι όπως πάντα- είναι το 11ο Vinyl is Back!Το Vinyl is Back έκανε μόδα στην Ελλάδα τους δίσκους, όπως τους αποκαλούσαμε τη χρυσή εποχή της μουσικής, και υπόσχεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι την ολική επανάκαμψη του βινυλίου!Το Δισκοπωλείο!Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinyl maniacs είναι το ‘’Δισκοπωλείο’’, ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, νέες κυκλοφορίες βινυλίων και ένας συλλεκτικός δίσκος – έκπληξη σε διάθεση, σύγχρονα vintage πικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το Vinyl is Back!Hit the Music!Το παιχνίδι που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους ! Σημάδεψε σωστά, μάζεψε πόντους και κέρδισε υπέροχα μουσικά δώρα! Στο χώρο του Δισκοπωλείου.Αφιέρωμα στον Παύλο ΣιδηρόπουλοΣτον «Πρίγκιπα της Ροκ» θα είναι αφιερωμένο το 11ο Vinyl is Back! Με αφορμή την κυκλοφορία σε βινύλιο της τελευταίας ηχογραφημένης συναυλίας του Παύλου Σιδηρόπουλου στο «An Club», το Vinyl is Back δίνει βήμα σ' ένα νέο αξιόλογο τραγουδοποιό, τον Στάθη Ντόβα, που θα τραγουδήσει Παύλο Σιδηρόπουλο και κάποια δικά του τραγούδια από το νέο δίσκο του "Νέα Γένια", σε βινύλιο, σε πρώτη παρουσίαση.Penny Dreadful Live!Το συγκρότημα για απαιτητικούς μουσικόφιλους, σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2010. Με επιρροές από την αυστραλέζικη και αμερικανική ανεξάρτητη σκηνή, άλλοτε με ηλεκτρισμό και άγριο ήχο, άλλοτε με σκοτεινό και ονειρικό ήχο, υπόσχονται μια live εμπειρία! Οι Penny Dreadful παρουσιάζουν ζωντανά το δεύτερο δίσκο τους «Pilgrimage» και υπογράφουν τα βινύλια τους στο Vinyl is Back!Coyote's Arrow Live!Σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκ σκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους Deus Ex Machina (Δ. Μάνθος, Stavros X), ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα. Η "καλολαδωμένη μηχανή" τους θα... σπινάρει στο stage όπου θα παρουσιάσουν και θα υπογράψουν τον πρώτο δίσκο τους «Desert»!Συλλεκτικό Live!Οι θρύλοι του gothic-rock στην Ελλάδα, The Illusion Fades, σε μια συλλεκτική συναυλία, με τις καλύτερες στιγμές της πορείας περίπου τριών δεκαετιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σχηματίστηκαν το 1990 στην Αθήνα από τον τραγουδιστή – κιθαρίστα Γιώργο Δέδε. Έχουν κυκλοφορήσει 6 δίσκους, ένα single και πρόσφατα την επίσημη συλλογή τους «The Essential Collection».D.J.s SetsΟι καλύτεροι d.j.s στο δικό τους stage επιλέγουν τους αγαπημένους δίσκους τους και δημιουργούν ο καθένας τη δική του προσωπική ατμόσφαιρα στο Vinyl is Back παίζοντας μόνο βινύλια !Θα παίξουν : Πέτρος Αδάμ, Ανδρέας Άξιος, Εύα Ζευγούλα, Ιλάν, Άκης Λαδικός, Μιχάλης Λημνιός, Σπύρος Ξυπολόπουλος ,Γιάννης Παναγόπουλος, Ανδρέας Ρόζος, Μαριάντζελα Σαλίχου ,Τζέην Σαμπανίκου, Σάββας Συνοδινός, Nick The Striper (Νικόλας Χατζηγιάννης) !Καταστήματα πώλησης δίσκων,Ιδιώτες/ Συλλέκτες δίσκων,Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε βινύλιο,Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),Αξεσουάρ για βινύλια,Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,Μουσικά Βιβλία,Handmade Express Bazaar,Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες).Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από την Οικογένεια Χαραγκιώνη το 1977 με σκοπό τη διάδοση της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η συλλογή, που ξεπερνάει σήμερα τα 300 αυτοκίνητα (από το ...300 π.Χ. μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90!) είναι εναλλασσόμενη και περιλαμβάνει μοντέλα οίκων παγκόσμιας σήμερα αναγνώρισης αλλά και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται πλέον.Πληροφορίες:Χώρος: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35(4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»Είσοδος ΕλεύθερηΏρες λειτουργίας :Παρασκευή 6 Οκτωβρίου : 5 μ.μ. - 9 μ.μ.Σάββατο 7 Οκτωβρίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Κυριακή 8 Οκτωβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ.Πάρκινγκ : διαθέσιμο (3 ευρώ ημερησίως)www.vinylisback.gr