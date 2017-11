Απονομή βραβείων 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με θέμα το Προσφυγικό Ζήτημα

Με αφετηρία το θέμα «Βίαια μετακίνηση», 200 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία εργάστηκαν σε 24 ομάδες και δημιούργησαν 24 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όπου αποτύπωσαν με εξαιρετική φρεσκάδα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους απέναντι στα ζητήματα της μετανάστευσης και των προσφύγωνMε το πρωτότυπο 2ο μαθητικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ EUFORIA Student Digital Short, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 στην κατάμεστη αίθουσα Σταύρος Τορνές, στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι έριξε αυλαία το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUFORIA 2016-2017.Μέσα από το εναλλακτικό αυτό φεστιβάλ νέων, ολοκληρώθηκε το EUFORIA 2016-2017, με βασικό διαχειριστή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και τη συμμετοχή της Ουγγαρίας και της Πολωνίας ως συνεργαζόμενες χώρες.Με αφετηρία το θέμα «Βίαια μετακίνηση», 200 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία εργάστηκαν σε 24 ομάδες και δημιούργησαν 24 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όπου αποτύπωσαν με εξαιρετική φρεσκάδα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους απέναντι στα ζητήματα της μετανάστευσης και των προσφύγων.Από τις 24 ομάδες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης, οι 10 προέρχονταν από την Ελλάδα, οι 8 από την Πολωνία και οι 6 από την Ουγγαρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες από την Ελλάδα αποτελούνταν από μαθητές ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδιά πρόσφυγες που φοιτούν σε σχολικές δομές υποδοχής προσφύγων στη χώρα μας. Τα ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν από κοινού οι συγκεκριμένες ομάδες ήταν καρπός της άριστης συνεργασίας και της εξαιρετικής αλληλεπίδρασης που αναπτύχθηκαν ανάμεσά τους.Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, μετά την ολοκλήρωση των προβολών των ντοκιμαντέρ, τις οποίες χειροκρότησαν θερμά οι θεατές, απονεμήθηκαν τα βραβεία του 2ου μαθητικού φεστιβάλ ντοκιμαντέρ EUFORIA Student Digital Short. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους Małgorzata Jakubowska, καθηγήτρια του τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Łódź (Πολωνία), Ferenc Biro, ειδικό σε εκπαιδευτικά θέματα (Ουγγαρία) και Λίνα Μυλωνάκη, δημοσιογράφο, ιστορικό κινηματογράφου, δρ. κινηματογραφικών σπουδών Α.Π.Θ.Βραβείο της Επιτροπής (Ελλάδα):Απονεμήθηκε εξ ημισείας στις ακόλουθες ταινίες:Αθηναίος Μέτοικος (1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, Αθήνα)Το σκεπτικό της επιτροπής: «μέσα από την ιστορία ενός πολιτικού πρόσφυγα, η ταινία φωτίζει τους τρόπους κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενώ μέσα από το ανάγλυφο πορτρέτο αυτού του ανθρώπου και την αυθεντικά φιλική διάθεσή του απέναντι στους μαθητές, ο ίδιος γίνεται μια προσωπικότητα που θυμόμαστε και μετά το τέλος της ταινίας».Χθες Ξένοι, Σήμερα Φίλοι (2ο Γενικό Λύκειο Χαλκηδόνας, Θεσσαλονίκη)Το σκεπτικό της επιτροπής: «μια έντονα συναισθηματική ιστορία που καθηλώνει το κοινό με το πάθος των χαρακτήρων της, κυρίως του νεαρού Σύρου πρόσφυγα ο οποίος προσπαθεί σκληρά να ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία ενός ελληνικού χωριού».Βραβείο της Επιτροπής (Πολωνία):Asma (General Secondary School no 2 Łódź, Πολωνία)Το σκεπτικό της επιτροπής: «μια αυθεντική και συγκινητική ιστορία με σαφή αίσθηση δομής και στόχου, που επιτυγχάνει να καλλιεργήσει στους θεατές την ενσυναίσθηση απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα».Βραβείο της Επιτροπής (Ουγγαρία):From a Foreigner’s Point of View (Szent László Gimnázium, Ουγγαρία)Το σκεπτικό της επιτροπής: «η πλοκή χτίζεται με επιτυχία και αποκαλύπτει μια ελκυστική ιστορία για την ανοχή και το σεβασμό στον ξένο, που προσωποποιείται στην αφήγηση του πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ: ενός ινδού μετανάστη που ζει στη Βουδαπέστη».Λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε κινηματογραφικής ομάδας, η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος EUFORIA ΙΙ πήρε την πρωτοβουλία να απονείμει επιπλέον μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις:Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης: Ικέτιδες του Χθες, Ικέτες του Σήμερα(2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, Αθήνα)Βραβείο Κινηματογραφικής Μνήμης: Πρόσφυγας στη Χώρα μου(1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη)Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Έρευνας: Προορισμός Σάπες (Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών, Κομοτηνή)Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Συμμαχίας: Sonder(16ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία «Αντιγόνη»).Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Γαστρονομίας: Briyianni με χωριάτικη σαλάτα(Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη σε συνεργασία με τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άρσις» – Ωραιοκάστρου)Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: It’s all Greek to Me(Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ηλιαχτίδα», Μυτιλήνη)Βραβείο Κινηματογραφικής Καινοτομίας: Mytopia(Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με λυκειακές τάξεις)Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Παρέας: Πειράματα Φιλίας(1ο Γυμνάσιο Πυλαίας – Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σόφτεξ, Μουριές Ελευθέριου-Κορδελιού)Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUFORIA 2016-2017 (Creative Europe-MEDIA) – που ακολούθησε το EUFORIA 2015-2016 - βασικός διαχειριστής είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο μέσω του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες του προγράμματος, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Spoleczna Akademia Nauk – San (Πολωνία) και τον πολιτιστικό οργανισμό Laterna Magica Kulturális és Oktatási Szolgáltató Kft (Ουγγαρία).