Προσεχώς: Denial με τη Ρέιτσελ Βάις

Denial



Βασισμένο στο διάσημο βιβλίο «History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier», η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της δικαστικής μάχης που έδωσε η Ντέμπορα Ι.Λίπσταντ προς τιμήν της αλήθειας ενάντια στον Ντέβιντ Έρβινγκ, ο οποίος την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση όταν εκείνη τον κατηγόρησε για άρνηση του Ολοκαυτώματος. Βάσει του αγγλικού νομικού συστήματος, στις περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη της εύρεσης αποδείξεων βαραίνει τον κατηγορούμενο, άρα η Λίπσταντ και η νομική της ομάδα έπρεπε να αποδείξουν ότι το Ολοκαύτωμα συνέβη όντως. Η Ρέιτσελ Βάις πρωταγωνιστεί σε ένα συγκλονιστικό δικαστικό δράμα, που θα πρωταγωνιστήσει στα φετινά Όσκαρ.



Άρνηση



Σκηνοθεσία: Μικ Τζάκσον

Ηθοποιοί: Ρέιτσελ Βάις, Τίμοθι Σπολ, Τομ Ουίλκινσον

Διάρκεια: 109 λεπτά

Δραματική ταινία



Δείτε το τρέιλερ: