Έναρξη του 8ου Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας και παρουσίαση της Αφίσας

To πολυαναμενόμενο καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης, το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Open Air Film Festival), πλησιάζει και συνεχίζει τις ανακοινώσεις του με την παρουσίαση της αφίσας της 8ης διοργάνωσης και την πρώτη του προβολή!ΤΑΙΝΙΑ - ΕΚΠΛΗΞΗ, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην ΑθήναΔιάρκεια: 135’ | Ωρα έναρξης: 21.30Ειδικά για την όγδοη διοργάνωση του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, την αφίσα επιμελήθηκε ο graphic designer -illustrator (γραφίστας- εικονογράφος) Βασίλης Μέξης και όπως αναφέρει ο ίδιος:«Με φόντο το μπλε χρώμα του λυκόφωτος, εφέτος το Athens Open Air Film Festival αποκτά συμβολικά το σχήμα ενός φάρου. Υψώνεται και στέκει όπως ένας μαγικός προβολέας, που απλώνει το δικό του φως μέσα στη νύχτα. Για 8η χρονιά, το φως αυτό θα μεταμορφώσει τις γωνίες της πόλης σε θερινά σινεμά, ολοκληρώνοντας μέχρι τον Αύγουστο ένα ψηφιδωτό από κινηματογραφικά αριστουργήματαΤο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας ετοιμάζεται να εκπέμψει και πάλι. Σαν ένας φωτεινός φάρος στον «ωκεανό» της νυχτερινής πόλης».Το 2016 επιμελήθηκε την αφίσα του 6ου Athens Open Air Film Festival, η οποία απέσπασε έπαινο ΕΒΓΕ 2017 (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης) στην κατηγορία «Αφίσα», ενώ μαζί με την αφίσα των 22ων Νυχτών Πρεμιέρας διακρίθηκαν στους «Αγώνες Νέων Σχεδιαστών» του περιοδικού GRDesign και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος.Ο Βασίλης Μέξης, αριστούχος της σχολής ΑΚΤΟ σε σπουδές πάνω στο Graphic Design (BA - Bachelor of Arts, with 1st Class Honours), δουλεύει στον κλάδο της διαφήμισης από το 2012, και από το καλοκαίρι του 2014 είναι μέλος του ομίλου Bold Ogilvy & Mather ως Art Director. Η συνεργασία του με την ομάδα που εργάζεται έχει αποφέρει διακρίσεις με βραβεία Ερμής και Young Lions. Οι δουλειές του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και sites. Έξι εικαστικά πορτραίτα του ντύνουν τον κινηματογράφο ΝΙΡΒΑΝΑ, ενώ έχει επιμεληθεί και τα εξώφυλλα ξένων εκδόσεων και περιοδικών μεγάλης κυκλοφορίας.Το 8th Athens Open Air Film Festival πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με προβολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πλατείες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.