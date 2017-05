Έρχεται το 70ο Φεστιβάλ των Καννών

To Φεστιβάλ Καννών, η μεγάλη γιορτή της Έβδομης Τέχνης πλησιάζει. Η επίσημη ταινία έναρξης του 70ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, που σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 17 Μαΐου είναι το δράμα Les Fantômes d'Ismaël του Αρνό Ντεπλεσέν με τους Μαριόν Κοτιγιάρ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Ματιέ Αμαλρίκ.Ταινία Έναρξηςτου Αρνό Ντεπλεσέν με τους Μαριόν Κοτιγιάρ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Ματιέ Αμαλρίκ.Η ιστορία ενός σκηνοθέτη που ετοιμάζεται να γυρίσει τη νέα του ταινία, όταν στη ζωή του εμφανίζεται μια παλιά ερωμένη του και φέρνει τα πάνω κάτω. All star καστ, ειδικά για το πρώτο κόκκινο χαλί του 70ού Φεστιβάλ Καννών με το λαμπερό τρίο των Μαριόν Κοτιγιάρ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ και Ματιέ Αμαλρίκ.Loveless του Αντρέι ΖβιάγκιντσεφGood Time των Μπένι και Τζος αδερφών ΣάφντιYou Were Never Really Here της Λιν ΡάμσεϊL' Amant Double του Φρανσουά ΟζόνJupiter's Moon του Κορνέλ ΜουντρούτσοOkja του Μπον Τζουν ΧοThe Killing of a Sacred Deer του Γιώργου ΛάνθιμουBeguiled της Σοφία Κόπολα120 Beats per Minute του Ρομπίν ΚαμπιγιόThe Day After του Χονγκ Σανγκ-σουA Gentle Creature του Σεργκεί ΛόζνιτσαHappy End του Μίκαελ ΧάνεκεIn the Fade του Φατίχ ΑκίνLe redoubtable του Μισέλ ΧαζαναβίσιουςThe Meyerowitz Stories του Νόα ΜπόμπακRadiance της Ναόμι ΚαουάσεWonderstruck του Τοντ ΧέινςBlade of the Immortal του Τακάσι ΜίικεHow to Talk to Girls are Parties του Τζον Κάμερον ΜίτσελVisages, Villages των Ανιές Βαρντά και Tζέι ΑρTwin Peaks (δύο επεισόδια από το νέο τρίτο κύκλο της σειράς ) του Ντέιβιντ ΛιντςCome Swim της Κρίστεν Στιούαρτ (μικρού μήκους )Top of the Lake: China Girl (ο δεύτερος κύκλος της σειράς ) των Τζέιν Κάμπιον και Αριελ Κλαίμαν24 Frames του Αμπάς ΚιαροστάμιClair's Camera του Χονγκ Σανγκ ΣουPrayer Before Dawn του Ζαν-Στεφάν ΣοβέρThe Merciless του Μπιούν Σουνγκ-ΧιούνThe Villainess του Γιουνγκ Μπιούνγκ-ΤζιλΕνα Κάποιο Βλέμμα (Un Certain Regard )Barbara του Ματιέ ΑμαλρίκL' Atelier του Λοράν ΚαντέFortunata του Σέρτζιο ΚαστελίτοApril's Daughter του Μισέλ ΦράνκοBeauty and the Dogs του Κάουτερ Μπεν ΧάνιαOut του Γιόργκι ΚρίστοφWestern του Βαλέσκα ΓκρίσεμπαχBefore we Vanish του Κιγιόσι ΚουροσάουαLerd του Μοχάμαντ ΡασούλοφJeune Femme της Λεονόρ ΣεράιγThe Desert Bride των Σεσίλια Ατάν και Βαλέρια ΠιβάτοWind River του Τέιλορ ΣέριντανΤο Φεστιβάλ των Καννών είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς κινηματογράφου, που διεξάγεται στις Κάννες της Γαλλίας, μία φορά το χρόνο.Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1939, με προεδρεύοντα τον Λουί Λυμιέρ. Η μόνη ταινία που παρουσιάστηκε στην πρώτη διοργάνωση ήταν η Παναγία των Παρισίων του Γουίλιαμ Ντίτερλι, καθώς συνέπεσε χρονικά με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου πολέμου και την κήρυξη πολέμου της Γαλλίας στη Γερμανία.Η πρώτη ολοκληρωμένη διοργάνωση του Φεστιβάλ έγινε το 1946. Ο θεσμός ματαιώθηκε το 1948 και το 1950, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ από το 1951, ο χρόνος διοργάνωσής του μετατοπίστηκε στην περίοδο της Άνοιξης. Το 1968, το Φεστιβάλ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου αλλά διακόπηκε στις 19 Μαΐου, κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης του Μάη του '68 και μετά από παρέμβαση φοιτητών απειλώντας τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η ατμόσφαιρα στις Κάννες του 1968 ήταν εκρηκτική. Η κριτική επιτροπή, με μέλη της τον Τέρενς Γιανγκ, τον Ρόμαν Πολάνσκι, τον Λουί Μαλ, τη Μόνικα Βίτι κ.α., παραιτήθηκε των υποχρεώσεών της θεωρώντας ότι το προβάδισμα ανήκε στα γεγονότα που συγκλόνιζαν τη χώρα.Το πρωί της 18ης Μαΐου, η επαναστατική επιτροπή του φεστιβάλ, αποτελούμενη από τους Κλοντ Λελούς, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Φρανσουά Τρυφώ, Λουί Μαλ και Ρόμαν Πολάνσκι, αποφάσισε ύστερα από ολονύκτια σύσκεψη ότι το φεστιβάλ πρέπει να διακοπεί. Ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους και περίμεναν το κοινό να εκκενώσει την αίθουσα, αλλά κανείς δεν έφευγε. Τότε ο Γκοντάρ ανέλαβε μία αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε, πρωτοβουλία. Απείλησε ότι θα υποχρεώσει τους παρόντες να δουν όλες τις ταινίες που έχει γυρίσει, στη σειρά. Όλοι πετάχτηκαν στον δρόμο και το φεστιβάλ έκλεισε τις πόρτες του.