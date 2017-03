«Game of Thrones VII»: Έρχεται στη Nova αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική

O χειμώνας αυτή τη χρονιά θα έρθει… καλοκαίρι! O 7ος κύκλος της σειράς -φαινόμενο, της HBO, «Game of Thrones», έρχεται την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017, αποκλειστικά, ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους μόνο στη Nova.Η επική σειρά θα προβάλλεται και σε prime time προβολή, τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD.H HBO ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ την ημερομηνία έναρξης της φετινής σεζόν, καλώντας τους φανατικούς οπαδούς της σειράς να βοηθήσουν με τα σχόλιά τους στο «λιώσιμο των πάγων» σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό Facebook Live που συγκέντρωσε εκατομμύρια views.Το «Game of Thrones», έχει βραβευθεί με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ έχει προσελκύσει ρεκόρ τηλεθεατών, όπου και αν έχει προβληθεί, αναπτύσσοντας μία εξαιρετικά ευρεία και ενεργή βάση εκατομμυρίων οπαδών. Παράλληλα, έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών, τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία, την έκταση και την ποιότητα της παραγωγής της.Η σειρά μετά την προβολή της, θα είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες NovaGO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!Περισσότερα για το τηλεοπτικό περιεχόμενο των καναλιών Novacinema.Ελάτε κι εσείς στην κουβέντα για το Game of Thrones στο Hashtag#GoTGR!Μάθετε περισσότερα για τον 7ο κύκλο της αγαπημένης σας σειράς στο ειδικό αφιέρωμα του Novaguide.gr, www.novaguide.gr/GameOfThrones7 Κάνετε Follow το επίσημο Facebook Page του Game Of Thrones στην Ελλάδα, www.facebook.com/GameOfThrones.Nova , για να βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο της αγαπημένης σας σειράς.Ενημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuide

