Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Το Φάντασμα στο Κέλυφος



Το δημοφιλές ιαπωνικό manga «Ghost in the Shell» μεταφέρεται από τον Ρούπερτ Σάντερς (Η Χιονάτη και ο Κυνηγός) στον κινηματογράφο, όπου μεταξύ τεχνολογίας και κυβερνοχώρου, η Ταγματάρχις, που της έχουν γνωστοποιήσει ότι την έσωσαν από βέβαιο θάνατο σε ατύχημα προκειμένου να σώζει, καθώς είναι πλέον άτρωτη, άλλους ανθρώπους, προσπαθεί να ανακαλύψει το παρελθόν της, και τον λόγο που τη μετέτρεψαν σε ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, αλλά χωρίς αισθήματα.



Ghost In The Shell



Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Σάντερς.



Ηθοποιοί : Σκάρλετ Τζοχάνσον, Ζιλιέτ Μπινός, Τακέσι Κιτάνο, Πιλού Άσμπεκ, Μάιλκ Κάρμεν Πιτ

και με τις φωνές των (στην υποτιτλισμένη εκδοχή): Γιούαν Μακρέγκορ, Στάνλει Τούτσι, Ίαν Μακέλεν, Έμα Τόμσον.



Δείτε το τρέιλερ:





Ciao Amore… Dalida



Βιογραφία της διάσημης τραγουδίστριας των ’60s-’70s. Η περιπετειώδης διαδρομή της Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιότι μέχρι την παγκόσμια καταξίωσή της ως ντίβα της ποπ Δαλιδά, τις διαδοχικές ατυχίες της προσωπικής της ζωής και τελικά την αυτοκτονία της σε ηλικία 44 ετών.





Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Λίζα Αζουέλος με τους: Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Ζαν Πολ Ρουβ, Σβέβα Αλβίτι, Αλεσάντρο Μπόργκι.



Δείτε το τρέιλερ:





Σε Τέσσερις Χρόνους



Τέσσερις γυναικείοι χαρακτήρες, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες οι οποίες συναντιούνται με απρόοπτο τρόπο.



Ένα μικρό κορίτσι από την επαρχία, μία εγκλωβισμένη συναισθηματικά έφηβη, μία αυτοκαταστροφική νεαρή και μία ενήλικη γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της, συναντιούνται και σχηματίζουν μία ενιαία ηρωίδα.



Orpheline - Orphan



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Αρνό ντε Παλιέρ με τους: Αντέλ Ενέλ, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Τζέμα Άρτερτον.



Δείτε το τρέιλερ:





Raw



Γαλλική ταινία τρόμου από το Φεστιβάλ Κανών. Η Ζιστίν είναι μια νεαρή χορτοφάγος που ξεκινά τη φοιτητική της ζωή μακριά από το σπίτι, σε μια σχολή κτηνιατρικής, όπου σπουδάζει και η αδερφή της. Σε μια τελετή «μύησης» θα δοκιμάσει για πρώτη φορά κρέας και η ζωή της θα αλλάξει δραματικά, με ανεξέλεγκτες συνέπειες.



Θρίλερ 2016



Γαλλοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Ζουλιά Ντικουρνό με τους: Γκαράνς Μαριγιέ, Ελά Ραμφ, Ράμπα Νάιτ Ουφέλα.



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Επιφανής Πολίτης



Αργεντίνικη κομεντί βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας. Έχοντας αρνηθεί να παραστεί σε μια σειρά από βραβεύσεις, ο Αργεντινός νομπελίστας Ντανιέλ Μοντοβάνι δέχεται να ταξιδέψει από τη Βαρκελώνη πίσω στη γενέτειρά του, η οποία θέλει να τον τιμήσει. Σαράντα χρόνια μετά, ωστόσο, το Σάλας είναι γεμάτο εκπλήξεις για τον διάσημο συγγραφέα.



El Ciudadano Illustre - The Distinguished Citizen



Αργεντίνικη δραματική κομεντί 2016.



Σκηνοθεσία Γκαστόν Ντιπράτ, Μαριάνο Κον με τους: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντάντι Μπριέβα, Νόρα Νάβας.



Δείτε το τρέιλερ:





Αναζητώντας την Αλήθεια



Μελόδραμα για την απώλεια και την πίστη με τον Σαμ Γουόρθινγκτον. Μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, ο Μακ Φίλιπς πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη, που τον κάνει να αμφισβητεί ό,τι πιστεύει. Ενώ αντιμετωπίζει αυτήν την κρίση συνείδησης, λαμβάνει μία μυστηριώδη επιστολή που τον προτρέπει να πάει σε μια εγκαταλελειμμένη καλύβα βαθιά στην ερημιά του Όρεγκον, όπου οι τρεις αινιγματικοί ξένοι που τον περιμένουν εκεί του αλλάζουν τη ζωή για πάντα...



The Shack



Aμερικανική δραματική ταινία 2017, σκηνοθεσία Στιούαρτ Χάζελνταϊν με τους: Σαμ Γουόρθινγκτον, Οκτάβια Σπένσερ, Άλις Μπράγκα, Τιμ ΜακΓκρόου.



Δείτε το τρέιλερ:





Παράνομες Ζωές



Οι χαρισματικοί Michael Fassbender και Brendan Gleeson πρωταγωνιστούν ως πατέρας και γιος μιας οικογένειας που κινείται στο περιθώριο της κοινωνίας. Τοποθετημένη στην ειδυλλιακή εξοχή της Αγγλίας, η ταινία λειτουργεί σε πλήρη αντίθεση καθώς διαδραματίζεται στο πλαίσιο μιας περιπλανώμενης κοινότητας εγκληματιών που έχουν τους δικούς τους κανόνες, ακόμα και τη δική τους διάλεκτο. Ρεαλιστική και ανθρωποκεντρική η ιστορία επικεντρώνεται στον αιώνιο ανταγωνισμό μεταξύ πατέρα και γιου, στο διαχρονικό θέμα της ελεύθερης βούλησης αλλά και των προκαταλήψεων.



Tresspass Against Us



Δραματική ταινία



Σκηνοθεσία: Άνταμ Σμιθ



Ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, Μπρένταν Γκλίσον, Λίντσει Μάρσαλ



Δείτε το τρέιλερ:





Το Δέλεαρ του Διαβόλου



Αμερικανική ταινία τρόμου. Ο Τζέσι, ένας αγωνιζόμενος καλλιτέχνης, η νεαρή σύζυγός του, η Άστριντ, και η κόρη τους Ζόι, αγοράζουν το σπίτι των ονείρων τους, όταν η αξία του τελευταίου πέφτει κατακόρυφα εξαιτίας της σκοτεινής ιστορίας που κουβαλάει. Οι ζωές όλων αρχίζουν να περιπλέκονται, όταν ο Τζέσι γίνεται φερέφωνο της φωνής του Σατανά και όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο Ρέι, ο ανισσόροπος γιος της οικογένειας που έμενε στο σπίτι πριν, απαιτώντας να επιστρέψει εκεί και παθαίνοντας εμμονή με τη Ζόι.



The Devil’s Candy



Σκηνοθεσία: Σον Μπερν



Ηθοποιοί: Ίθαν Έμπρι, Σίρι Άπλμπι, Προύτ Τέιλορ Βινς, Κιάρα Γκλάσκο.



Δείτε το τρέιλερ:





Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό



Οι «γαλαζοαίματοι» μικροί ήρωες επιστρέφουν ως καθαρό κινούμενο σχέδιο. Η Στρουμφίτα, ο Σπιρτούλης, ο Σκουντούφλης και ο Προκόπης βρίσκονται μπροστά στην ανακάλυψη ενός μεγάλου μυστικού, όταν προσπαθούν να βρουν ένα μυστηριώδες χωριό μέσα στο γεμάτο με μαγικά πλάσματα Απαγορευμένο Δάσος, πριν τους προλάβει ο μοχθηρός μάγος Δρακουμέλ.



Smurfs: The Lost Village



Animation 2017 Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Χαλ Άσμπουρι.



Δείτε το τρέιλερ:





The Great Utopia



Nτοκιμαντέρ του Φώτου Λαμπρινού για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έναν αιώνα μετά, ο σκηνοθέτης αφηγείται με ιστορικά τεκμήρια την πρώτη κρίσιμη διαδρομή (1917-1934 ) του οράματος που συνεπήρε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρο τον εικοστό αιώνα.



Δείτε το τρέιλερ: