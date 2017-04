Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Colossal



Η Γκλόρια, χωρίς δουλειά και σύντροφο, αλλά με πολλά μεθυσμένα ξενύχτια, εγκαταλείπει τη Νέα Υόρκη κι επιστρέφει στο πατρικό της στην επαρχία. Προσπαθεί να ξαναβάλει σε τάξη της ζωή της, αλλά όλα έρχονται τα πάνω κάτω όταν διαπιστώνει πως υπάρχει ένας παράξενος, ανεξήγητος δεσμός μεταξύ αυτής κι ενός γιγάντιου τέρατος που εμφανίστηκε ξαφνικά και καταστρέφει τη Σεούλ.



Φαντασίας 2016 Ισπανο-καναδική ταινία, σκηνοθεσία Νάτσο Βιγκαλόντο με τους: Αν Χαθαγουέι, Τζέισον Σουντέικις, Νταν Στίβενς.



Δείτε το τρέιλερ:





Αρχηγός Από Κούνια



Ο επτάχρονος Τιμ ζει μια υπέροχη οικογενειακή ζωή, μέχρι που αποκτά ένα καινούργιο αδερφάκι, το οποίο φτάνει στο σπίτι με ταξί, ντυμένο με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα. Και όλα μπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώνει πως στην πραγματικότητα πρόκειται για πράκτορα σε μυστική αποστολή.



The Boss Baby



Animation 2017



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τομ ΜακΓκραθ



Δείτε το τρέιλερ:





Η Πόλη της Σιωπής



Η άφιξη ενός καθολικού ιερέα κι ενός ταυρομάχου στην Πάτμο θα αναστατώσουν τη ζωή της Δάφνης, μιας γυναίκας με τραυματικό παρελθόν, η οποία έχει απομονωθεί στο ιερό νησί.

Interlude City of a Dead Woman



Ελληνικο-αμερικανική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Άντζελα Ισμαήλος με τους: Μπέρναρντ Χιλ, Σάρα Μάιλς, Άντζελα Ισμαήλου, Σον Μπένσον, Έριχ Γουάιλντπρετ.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Μυστική Γραφή



Ερωτικό δράμα εποχής με τους Ρούνι Μάρα, Έρικ Μπάνα και Βανέσα Ρεντγκρέιβ. Η Λαίδη Ρόουζ είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζει σε ψυχιατρική κλινική επί 40 χρόνια. Η περίπτωσή της τραβά το ενδιαφέρον του Δρ. Γκριν, καθώς κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει το ιατρικό ιστορικό της και κατά συνέπεια τον λόγο για τον οποίο είναι εσώκλειστη. Αποφασισμένος να ανακαλύψει το παρελθόν της και να αποκαταστήσει την ελευθερία της, τη βοηθά να θυμηθεί τα γεγονότα που έζησε στην Ιρλανδία του ’20 και του ’30 και που την οδήγησαν στο ίδρυμα.



The Secret Scripture



Ιρλανδική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Τζιμ Σέρινταν με τους: Ρούνι Μάρα, Τέο Τζέιμς, Έρικ Μπάνα, Τζακ Ρέινορ,Βανέσα Ρεντγκρέιβ.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Καλύτερη Στιγμή Τους



Στο Λονδίνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μία άπειρη σεναριογράφος κι ένα επίσης άπειρο κινηματογραφικό συνεργείο, δουλεύουν κάτω από τα πυρά προκειμένου να φτιάξουν μία ταινία που θα ανυψώσει το πεσμένο ηθικό του λαού, αλλά και θα εμπνεύσει την Αμερική να προσφέρει τη βοήθειά της.



Their Finest



Κομεντί 2016



Aγγλική ρομαντική κομεντί 2016, σκηνοθεσία Λόνε Σέρφινγκ με τους: Τζέμα Άρτερτον, Σαμ Κλάφλιν, Μπιλ Νάι, Τζακ Χιούστον.



Δείτε το τρέιλερ:





Αδίστακτοι



Ο έμπειρος απατεώνας Γιάνι και οι συνεργάτες του ζουν ήρεμα κάνοντας αυτό που ξέρουν καλά: ληστεύουν θωρακισμένα αυτοκίνητα υπό την απειλή όπλου. Όταν ο Αμίν, ο μικρός αδελφός του Γιάνι, διαπράττει ένα σφάλμα απληστίας, η ομάδα αναγκάζεται να υπακούσει στις επικίνδυνες εντολές και απαιτήσεις του αφεντικού της πόλης, ώστε να προστατεύσουν τόσο τις ζωές τους όσο και αυτές των αγαπημένων τους.



Braqueurs



Γαλλική γκανγκστερική ταινία 2015, σκηνοθεσία Ζιλιέν Λεκλέρκ με τους: Σαμί Μπουαζιλά, Γκιγιόμ Γκουί, Γιουσέφ Χατζντί.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Κόρη



Αυστραλιανό δράμα με τον Τζέφρι Ρας. Ένας άντρας επιστρέφει στο πατρικό σπίτι του στην Αυστραλία για να παραστεί στον γάμο του πατέρα του, με την κατά πολύ νεότερη οικονόμο του. Όμως η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου οικογενειακού μυστικού θα ανατρέψει τις όποιες ισορροπίες στις ζωές των ανθρώπων που κάποτε είχε αφήσει πίσω του.



Σκηνοθεσία Σάιμον Στόουν.



Με τους Τζέφρι Ρας, Γιούαν Λέσλι, Σαμ Νιλ.



Δείτε το τρέιλερ:





Πεθαίνοντας στο Γέλιο



Τέσσερις ιστορίες με θέμα το χιούμορ ως όπλο για πολιτική δράση. Ένα ζευγάρι αμερικανών με διάσημη ακτιβιστική δράση, ένας Ευρωβουλευτής που οργανώνει σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας από την κρίση, οι «τραγουδιστές» που εισβάλλουν και διακόπτουν επίσημες εκδηλώσεις υπέρ των εμπορικών συμφωνιών ΤΤΙΡ και CETA, αλλά και ο μοναδικός επιζών δημοσιογράφος από τη συντακτική ομάδα του Charlie Hebdo, συνδέουν τέσσερις παράλληλες ιστορίες με θέμα το χιούμορ σαν όπλο για πολιτική δράση.



Ντοκιμαντέρ 2017



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Στέλιος Κούλογλου.



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Ελκόμενος Επί Κρημνού



Εμφυλιακό ντοκιμαντέρ του Κώστα Νταντινάκη. Η δολοφονία του αγωνιστή ιερέα του ΕΑΜ Νικολάου Αποστολάκη στην Κρήτη το 1947 και ο διωγμός της οικογένειάς κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μέσα από γεγονότα που μαρτυρούν επιζώντες της περιόδου, με προεξάρχουσα την κόρη του Αποστολάκη, Ισμήνη.



Ντοκιμαντέρ 2017



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Κώστας Νταντινάκης