Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Μαχητές των Δρόμων 8



Ο Ντομ Τορέτο αποκτά συνοδηγούς τις Σαρλίζ Θερόν κι Έλεν Μίρεν. Μετά τον γάμο του Ντομ και της Λέτι και την αποχώρηση του Μπράιαν και της Μία από την ενεργό δράση, η παρέα προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Όταν, όμως, η Σάιφερ, μια μυστηριώδης γυναίκα, σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, η οικογένεια διαλύεται και η ομάδα, με επικεφαλής τον Χομπς που για χάρη του Ντομ πέρασε στην παρανομία, μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες.



The Fate of the Furious



Περιπέτεια 2017 Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Φ.Γκάρι Γκρέι με τους: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζονσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζέισον Στέιθαμ.



Στα Δάση της Σιβηρίας



Για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για πραγματική ελευθερία, ο Τέντι αποφασίζει να αφήσει πίσω του την άνετη ζωή στο Παρίσι και να εγκατασταθεί σε μια καλύβα στις παγωμένες όχθες της λίμνης Βαϊκάλης. Ο κίνδυνος όμως καραδοκεί και όταν χάνεται μέσα στη χιονοθύελλα, διασώζεται από τον Αλεξέι, έναν Ρώσο που καταζητείται και ζει στα δάση της Σιβηρίας επί χρόνια. Παρότι οι δύο άντρες δεν μοιράζονται τίποτα κοινό, η φιλία που διαμορφώνεται μεταξύ τους είναι τόσο ξαφνική, όσο και θεμελιώδης.



Dans les Forets de Siberie



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Σαφί Νεμπού με τους: Ραφαέλ Περσονάζ, Εβγκένι Σιντίκιν.



Έρχονται στις αίθουσες την Κυριακή του Πάσχα 16/4



Ο Δρόμος της Διαφυγής



Ο Μορίς και ο Ζοζέφ, δύο νεαρά αδέλφια εβραϊκής καταγωγής, βρίσκονται μόνοι τους απέναντι στους θανάσιμους κινδύνους που εγκυμονεί το πολεμικό κλίμα στην υπό γερμανική κατοχή Γαλλία. Θα επιδείξουν απίστευτο θάρρος, κουράγιο και εφευρετικότητα, ώστε να αποδράσουν από τη ναζιστική εισβολή και να προσπαθήσουν να επανενωθούν με την οικογένεια τους.



Un Sac des Billes



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Κριστιάν Ντιγκέ με τους: Πατρίκ Μπριέλ, Έλσα Ζιλμπερστάιν, Ντοριάν Λε Κλεκ, Μπατίστ Φλεριάλ.



Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα 2: Το Κάλεσμα



Η συνέχεια του βραβευμένου με Όσκαρ οικολογικού ντοκιμαντέρ. Μετά από δύο μήνες γυρισμάτων σε πρωτόγνωρες συνθήκες στην Ανταρτική, ο Λικ Ζακέ επέστρεψε με νέα υποβρύχια και εναέρια πλάνα.



Ένας αυτοκρατορικός πιγκουΐνος επιστρέφει από το ταξίδι αναζήτησης τροφής και αναλαμβάνει να κρατήσει ζωντανό το νεογέννητό του μέχρι να φτάσει η άνοιξη στην παγωμένη Ανταρκτική.



L' Empereur



Ντοκιμαντέρ 2017



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λικ Ζακέ



