Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Wonder Woman



Εκπαιδευμένη ως πολεμίστρια, η πριγκίπισσα των Αμαζόνων Νταϊάνα εγκαταλείπει το απομονωμένο νησί της και ακολουθεί έναν Αμερικανό πιλότο στην πρώτη γραμμή του μετώπου του Α΄ Παγκοσμίου, με σκοπό να σταματήσει τα ολέθρια σχέδια του θεού του πολέμου Άρη.



Περιπέτεια 2017



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πάτι Τζένκινς με τους: Γκαλ Γκέιντοτ, Κρις Πάιν, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ντάνι Χιουστον.



Δείτε το τρέιλερ:





Tanna



Ένα υποψήφιο για Όσκαρ ρομαντικό δράμα με φόντο το αρχιπέλαγος Βανουάτου του Νότιου Ειρηνικού. Σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού η Γουάγουα και ο Νταΐν, εγγονός του φυλάρχου των ιθαγενών Γιακέλ, είναι ερωτευμένοι. Όταν οι Γιακέλ τάζουν στην παραδοσιακά εχθρική φυλή των Ιμεντίν τη Γουάγουα για νύφη, οι δύο νέοι αποφασίζουν να το σκάσουν, παραβιάζοντας τον ιερό νόμο του Κάστομ.



Δραματική 2016



Αυστραλέζικη ταινία, σκηνοθεσία Μάρτιν Μπάτλερ, Μπέντλεϊ Ντιν με τους: Μαρί Γουάγουα, Μουνγκάου Ντάιν.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Χαμένη Πόλη του Ζ



Η αληθινή ιστορία του Βρετανού εξερευνητή του Αμαζονίου Πέρσι Φόσετ.



Ο Βρετανός εξερευνητής Πέρσι Φόσετ ταξιδεύει στον Αμαζόνιο το 1906 και ανακαλύπτει αποδείξεις για την ύπαρξη ενός αγνώστου, προχωρημένου πολιτισμού. Σε μία αχαρτογράφητη περιοχή της Βολιβίας, o Πέρσι βρίσκει πολυκαιρισμένα κεραμικά θραύσματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας χαμένης πόλης. Όταν επιστέφει στην Αγγλία και ανακοινώνει τα ευρήματα του για την πόλη που αποκαλεί «H Χαμένη Πόλη του Ζ», χλευάζεται από τον υπόλοιπο επιστημονικό κύκλο. Έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της δυναμικής συζύγου του αποφασίζει να οργανώσει μία νέα αποστολή, να επιστρέψει στον Αμαζόνιο και αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί του είναι πέρα για πέρα αληθινοί.



The Lost City of Z



Tαινία δράσης



Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκρέι



Ηθοποιοί: Τσάρλι Χάναμ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σιένα Μίλερ, Τομ Χόλαντ



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Αρχιτσιγκούνης



Γαλλική κωμωδία με τον Ντανί Μπουν. Ο 40χρονος Φρανσουά είναι ένας ταλαντούχος πρώτος βιολιστής σε μια τοπική ορχήστρα. Πάνω απ’ όλα όμως, είναι αντικοινωνικός και αθεράπευτα τσιγκούνης. Το μουσικό του ταλέντο κάνει τη νέα του συνάδελφο που αγνοεί την εμμονή του με τα χρήματα να τον ερωτευτεί, και ο ίδιος αποφασίζει με κόπο να υποδυθεί τον… ανοιχτοχέρη ώστε να την κατακτήσει. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα για τον Φρανσουά όταν εμφανίζεται η 16χρονη Λόρα, η κόρη που δεν ήξερε ότι είχε, η οποία έχει μεγαλώσει πιστεύοντας πως ο πατέρας της είναι ένας πλούσιος φιλάνθρωπος…



Γαλλική κωμωδία 2016, σκηνοθεσία Φρεντ Καβαγέ με τους: Ντανί Μπουν, Λοράνς Αρνέ, Νοεμί Σμιντ.



Δείτε το τρέιλερ:





Με Λένε Τζιγκ



Ένα βαρέλι ραδιενεργών αποβλήτων προσδίδει εξαιρετική δύναμη και την ικανότητα της θεραπείας στον Έντζο, που από μικροαπατεώνας μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ρώμης. Όταν όμως γνωρίζει τη νεαρή Αλέσια που τον έχει συνδέσει με έναν δημοφιλή χαρακτήρα ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων, ο άτρωτος εγκληματίας Έντζο μεταμορφώνεται στον υπερήρωα Τζιγκ που έχει σκοπό να σώζει τους ανθρώπους.



Lo Chiamavano Jeeg Robot



Περιπέτεια 2015



Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Γκαμπριέλε Μαϊνέτι με τους: Κλαούντιο Σανταμαρία, Λούκα Μαρινέλι, Ιλένια Παστορέλι.



Δείτε το τρέιλερ:





Λατίνοι και Άθικτοι



Αργεντίνικο ριμέικ των γαλλικών «Άθικτων». Ο Φελίπε είναι ένας οικονομικά ευκατάστατος επιχειρηματίας που ύστερα από ένα ατύχημα μένει τετραπληγικός και αναζητά βοηθό για να τον φροντίζει. Από τους πολλούς υποψήφιους, αποφασίζει να προσλάβει τον φαινομενικά πιο ακατάλληλο για τη θέση, τον γεμάτο ζωή και ενέργεια νεαρό Τίτο, καθώς είναι ο μόνος που δεν του φέρεται με οίκτο. Παρά τις αρχικές ενστάσεις του περιβάλλοντος του Φελίπε, ο ίδιος και ο Τίτο αναπτύσσουν μια δυνατή φιλία που τους κάνει να δουν τη ζωή με άλλο μάτι.



Inseparables



Κομεντί 2016



Αργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Μάρκος Καρνεβάλε με τους: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ροντρίχο Ντε λα Σέρνα, Κάρλα Πέτερσον.



Δείτε το τρέιλερ:





Σιντ και Νάνσι



Η τραγική ιστορία του μπασίστα του συγκροτήματος των «Σεξ Πίστολς» Σιντ Βίσιους και της φίλης του Νάνσι που οδηγήθηκαν στον θάνατο απο υπερβολική χρήση ναρκωτικών.



SID AND NANSY



Σινεφίλ 1986 Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Αλεξ Κοξ με τους: Γκάρι Ολντμαν, Κλοέ Γουέμπ.



Δείτε το τρέιλερ: