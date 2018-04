NovaX-MenHD: Οι μεταλλαγμένοι σούπερ ήρωες αποκτούν το δικό τους κανάλι αποκλειστικά στη Nova!

Όλη η επιτυχημένη σειρά ταινιών, που είναι βασισμένη στους δημοφιλείς μεταλλαγμένους σούπερ ήρωες της Marvel, Χ-Men, έρχεται στο νέο κανάλι NovaX-MenHD από την Παρασκευή 11 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28 Μαΐου. Για πρώτη φορά θα προβληθούν μαζί σε ένα κανάλι και οι 9 ταινίες των αγαπημένων σούπερ ηρώων, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης τριλογίας:«Χ-Men» (2000), «X2: X-Men United» (2003) και «Χ-Men: Η Τελική Αναμέτρηση» (2006) η οποία έκανε ρεκόρ στο παγκόσμιο box office με συνολικές εισπράξεις πάνω από 1.890.000.000 δολάρια, ενώ θεωρείται πως άλλαξε για πάντα τα καλλιτεχνικά στάνταρτ των ταινιών που βασίζονται σε κόμικς (https://www.youtube.com/watch?v=rcTqoVvyjls). Το πρόγραμμα του νέου κινηματογραφικού καναλιού της Nova, (θέση 200 στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος) θα αρχίζει καθημερινά, στις 19:00, με τρεις ταινίες back to back, ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 28 Μαΐου θα ξεκινήσει ένας μοναδικός μαραθώνιος με όλες τις ταινίες X-Men από τις 06:45!Αναλυτικότερα, οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι ακόλουθες: «Χ-Men» (2000), «X2: X-Men United» (2003) «Χ-Men: Η Τελική Αναμέτρηση» (2006), «Χ-Men η Αρχή: Γούλβεριν» (2009), «Χ-Men: H Πρώτη Γενιά» (2011), «Wolverine» (2013), «X-Men: Ημέρες Ενός Ξεχασμένου Μέλλοντος» (2014), «Χ-Men: Apocalypse» (2016) και «Logan» (2017).Από το πρωταγωνιστικό καστ έχουν περάσει μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ όπως: Χιου Τζάκμαν, Ίαν ΜακΚέλεν, Άννα Πάκουιν, Χάλι Μπέρι, Ρεμπέκα Ρομέιν, Φάμκε Γιάνσεν, Πάτρικ Στιούαρτ, Έλεν Πέιτζ, Ράιαν Ρέινολντς, Τζέιμς ΜακΑβόι, Μάικλ Φασμπέντερ, Κέβιν Μπέικον, Τζένιφερ Λόρενς κ.α.Όλες οι ταινίες έρχονται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμες σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Ενημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuide Τι δεν πρέπει να χάσετε: www.novaguide.gr/Afieromata Δείτε τις Προτάσεις της τηλεόρασης: www.novaguide.gr/Protaseis Κάνετε Follow τα Social Media της Nova σε www.nova.gr/Youtube και www.nova.gr/Facebook γιανα βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις Α’ προβολές των #Novacinema HD.