Χειμερινός Κινηματογράφος Θήβας: Οι ταινίες που θα προβληθούν τον Δεκέμβριο

Αναλυτικά οι ταινίες που θα προβληθούν τον Δεκέμβριο:



Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου



«ΈΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΌΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ»



Μυστήριο



Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα



Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΝΤΕΙΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΝΤΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ



Διάρκεια: 114 λεπτά



Ώρα προβολής: 21.15



Περίληψη: Ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να λύσει το αίνιγμα της δολοφονίας ενός μυστηριώδους επιχειρηματία που γίνεται μέσα στο πολυτελές τρένο με προορισμό το Καλέ. Καθένας από τους επιφανείς επιβάτες του «Όριαν Εξπρές» κρύβει τους δικούς του λόγους για να θεωρηθεί ύποπτος.



Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου – Κυριακή 3 Δεκεμβρίου



«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»



Βιογραφία



Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής



Ηθοποιοί: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

Διάρκεια: 121 λεπτά

Ώρα προβολής: 18.00



Περίληψη: Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδα μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος Κρητικό συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σινά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να αναδείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του αναζητήσεις.



Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου



«ΝΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » (ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ)



ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ



Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΛΕΠΕΝΙΟΤΙΣ



Ηθοποιοί: (Φωνές): ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ,

ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Διάρκεια: 89 λεπτά

Ώρα προβολής: 18.30



Περίληψη: Η έφηβη Κλόι μετακομίζει με τη μητέρα της σε ένα καινούργιο σπίτι, όπου ανακαλύπτει πως αυτό λειτουργεί σαν πύλη για την εισβολή κακών και πεινασμένων για… τα πάντα εξωγήινων, με τους νάνους του κήπου να αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας του πλανήτη μας.



Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου



«THANK YOU FOR YOUR SERVICE »



ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΑΜΑ



Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΣΟΝ ΧΟΛ



Ηθοποιοί: MILES TELLER, HALEY BENNETT, JOE COLE, AMY SCHUMER, BEULAH

KOALE, SCOTT HAZE



Διάρκεια: 109 λεπτά



Ώρα προβολής: 21.15



Περίληψη: Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών που επιστρέφουν από το Ιράκ αγωνίζονται να ενταχθούν ξανά στην οικογένεια και την πολιτική ζωή, ενώ ζουν με τη μνήμη ενός πολέμου που απειλεί να τους καταστρέψει πολύ καιρό αφού έχουν αφήσει το πεδίο της μάχης.



Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου



«JUSTICE LEAGUE» ΣΕ 3D



ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ



Σκηνοθεσία: ΖΑΚ ΣΝΑΙΝΤΕΡ



Ηθοποιοί: ΤΖΑΡΕΝΤ ΛΕΤΟ, ΝΤΑΙΑΝ ΛΕΙΝ, ΜΠΕΝ ΆΦΛΕΚ, ΆΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΈΙΜΙ

ΆΝΤΑΜΣ, ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Διάρκεια: 121 λεπτά



ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που αποκαθιστά την πίστη του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή. Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων -Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg- μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.



ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



«STARS WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΖΕΝΤΑΙ – ΜΟΝΟ ΣΕ 3D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Σκηνοθεσία: ΡΑΙΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Ηθοποιοί: ΝΤΕΙΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, MARK HAMILL, CARRIE FISHER, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΓΚΑ,

ADAM DRIVER,ΌΣΚΑΡ ΆΙΖΑΚ, ΚΕΛΛΥ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ, ΝΤΟΜΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ,

ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ,

Διάρκεια: 152 λεπτά

Ώρα προβολής: 21.15



Περίληψη: Μετά την ανακάλυψη νέων κόσμων στο Η Δύναμη Ξυπνάει, η Ρέι συνεχίζει το επικό της ταξίδι με τους Φιν, Πόε και Λουκ στο επόμενο κεφάλαιο του μύθου του Πόλεμος των Άστρων.



24,25,26,31/12/2017 και 1/1/2018 ο Κινηματογράφος δεν θα λειτουργήσει



Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου



«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ» - (ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ)



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ



Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά

Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο Μαρμάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί

Διάρκεια: 104 λεπτά



Περίληψη: Η παραμονή Χριστουγέννων βρίσκεται προ των πυλών, όταν αρχίζει το χάος. Τα 92.000 ξωτικά του Αϊ Βασίλη ξαφνικά σωριάζονται στο έδαφος και αρρωσταίνουν. Όλα ταυτόχρονα! Το χτύπημα είναι μεγάλο. Τώρα ποιος θα φτιάξει τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά του κόσμου; Ο Άι Βασίλης δεν έχει άλλη επιλογή, παρά να επισκεφτεί τη Γη μαζί με τους ταράνδους του, ώστε να ανακαλύψει μία λύση. Μόλις φτάνε εκεί, όμως, θα χρειαστεί βοήθεια για να σώσει τη μαγεία των χριστουγέννων.



Πέμπτη 28/12 Δεκεμβρίου 2017 – Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018



«Ferdinand» (Μεταγλωττισμένo) - Μόνο σε 3D



Κινουμένα Σχέδια

Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαντάνα

Ηθοποιοί: ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ώρα προβολής: 18.30



Περίληψη: Αφού ο Φερδινάνδης, ένας ταύρος με μεγάλη καρδιά, μπερδεύεται με ένα επικίνδυνο κτήνος, καταλαμβάνεται και σκίζεται από το σπίτι του. Αποφασισμένος να επιστρέψει στην οικογένειά του, συσπειρώνει μια ομάδα με την άτακτη προσπάθεια στην τελική περιπέτεια.



31/12/2017 και 1/1/2018 ο Κινηματογράφος δεν θα λειτουργήσει