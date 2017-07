Γυμναστική: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο World Gym For Life Challenge», αναδείχθηκε η Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων, γεμίζοντας περηφάνια τα μέλη της ομάδας και όλους τους Έλληνες.Η ελληνική ομάδα πρώτευσε στην αποχαιρετιστήρια γιορτή της διοργάνωσης, μεταξύ των 17 φιναλίστ που διεκδίκησαν το βαρύτιμο τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι», ήτοι τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια στην κορυφαία ομάδα γυμναστικής όλου του πλανήτη.Παρουσιάζοντας ένα υπερθέαμα γυμναστικής και χορού με θέμα «Τhe Wolves And The Moon», οι «λύκοι» της προπονήτριας Ολυμπίας Δραγούνη, «σεληνιάστηκαν» και μάγεψαν κριτές και θεατές, για άλλη μια φορά.Το ίδιο είχε συμβεί και στην πρώτη εμφάνιση της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων στο Συνεδριακό Κέντρο Όσλοφιορντ, δύο ημέρες νωρίτερα, όταν και είχε κατακτήσει το εισιτήριο για το μεγάλο Γκαλά, μαζί με το χρυσό μετάλλιο στον όμιλό της «Large Groups With Large Apparatus».Την απονομή στην ελληνική ομάδα, έκανε εν μέσω αποθέωσης, ο πρόεδρος της, FIG Μορινάρι Γουατανάμπε.Στο 3ο «World Gym For Life Challenge 2017», στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετείχε και ο Γ.Σ. Τιτάνας κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον όμιλο «Small Gymnastics And Dance Groups», έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.000 αθλητές-μέλη 147 ομάδων από 23 χώρες, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.Πηγή: rizopoulospost.gr