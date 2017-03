Η Χρυσή Ολυμπιονίκης, Κατερίνα Στεφανίδη στηρίζει το No Finish Line της Αθήνας

Η Στεφανίδη στηρίζει τον μεγαλύτερο διεθνή φιλανθρωπικό αγώνα που θα γίνει για πρώτη φορά και στην Ελλάδα και με μήνυμα της καλεί όλους τους Έλληνες να πάρουν μέρος στη διοργάνωση.



«Ελάτε να τρέξουμε και να περπατήσουμε μαζί για το Παιδί! Κάθε χιλιόμετρο μετράει...» λέει στο video μήνυμα της και ενώνει τις δυνάμεις της, μαζί με τον επίσης Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη, για το No Finish Line της Αθήνας.



Το No Finish Line είναι αγώνας ευαισθητοποίησης και προσφοράς, όπου μέσα σε 90 συνεχόμενες ώρες, κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου ηλικίας, μπορεί να προσφέρει περπατώντας ή τρέχοντας, χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλει, για όσες φορές θέλει, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλει και για όση διάρκεια θέλει, μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Kανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να προσφέρει χρήματα καταγράφοντας χιλιόμετρα, στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί».



ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ



Οι εγγραφές στο No Finish Line Athens συνεχίζονται ηλεκτρονικά και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει ατομική συμμετοχή στο



http://hermes-events.org/view/event=27



Υπάρχουν και οι ομαδικές εγγραφές και για δημιουργία ομάδας, θα πρέπει να αποσταλεί γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary@nflathens.com.



MΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ



Η βασική ιδέα του No Finish Line είναι τα χιλιόμετρα να μετατρέπονται σε χρήματα για να στηριχθεί το έργο του «Μαζί για το Παιδί». Συγκεκριμένα, τα έσοδα του NFL Athens θα διατεθούν για το πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά που υλοποιεί η ένωση «Μαζί για το Παιδί».



Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική, ενώ Μεγάλοι Xορηγοί είναι τα attica Department Stores και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife και η Κayak, ενώ κύριος χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ .



Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, η αθλητική ιστοσελίδα gazzetta.gr, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr. Υποστηρικτές είναι το Metropolitan Hotel, το Metropolitan Hospital, τα super market Lidl και οι εταιρείες Καυκάς και Χαϊδεμένος.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media:



