Βόλεϊ: Ενισχύθηκε με Οϊβάνεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 31χρονο Φινλανδό διαγώνιο, Μίκο Οϊβάνεν, ενισχύοντας πολύ το ρόστερ του. Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:



«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.-Τ.Α.Α. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μίκο Οϊβάνεν. Ο διεθνής Φιλανδός διαγώνιος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο μας.



Στις πρώτες του δηλώσεις στο osfp.gr ως αθλητής του Ολυμπιακού, ο Μίκο Οϊβάνεν ανέφερε τα εξής: “Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Γνωρίζω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα για την οποία έχω ακούσει πολλά καλά πράγματα από φίλους μου που έχουν αγωνιστεί εδώ. Μετά από μια χρονιά στην Φιλανδία ανυπομονώ να αγωνιστώ με τη νέα μου ομάδα. Γνωρίζω ότι βασικότερος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος σε συνδυασμό με καλή παρουσία στην Ευρώπη. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το συμβόλαιο. Γνωρίζω τον προπονητή, ότι θα έχω πολύ καλούς συμπαίκτες και ότι θα διεξάγονται οι προπονήσεις σε πολύ καλό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα έχω την ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου αγωνιζόμενος με τόσο καλούς συμπαίκτες. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκούς τίτλους. Γνωρίζω επίσης ότι δεν έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα τα 3 προηγούμενα χρόνια και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς του Ολυμπιακού που δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους αγώνες και υποστηρίζουν με πάθος την ομάδα”.



Το Who is Who του Οϊβάνεν



Ημ. Γεν.: 26/5/1986

Χώρα Γεν.: Φιλανδία

Ύψος: 1.99μ.

Βάρος: 95κ.



Προηγούμενες ομάδες



2016-2017 Hurrikaani (Φιλανδία)

2016 (March) Olsztyn (Πολωνία)

2015-2016 Samen Al-Hojaj Khorasan (Ιράν)

2014-2015 Czarni Radom (Πολωνία)

2013-2014 Fujian (Κίνα)





2012-2013 Paris Volley (Γαλλία)

2011-2012 Trefl Gdansk (Πολωνία)

2010-2011 IBB (Τουρκία)

2008-2010 Resovia Rzeszow (Πολωνία)

2007-2008 Kastamonu Bozkurt Belediyesi (Τουρκία)

2006-2007 Santasport (Φιλανδία)

2004-2006 Raision Loimu (Φιλανδία)

2002-2004 Valepa & Kuortane (Φιλανδία)

2001-2002 Kiikoisten Kirma (Φιλανδία)



Διακρίσεις:



2017 : Μέλος της καλύτερης εξάδας του πρωταθλήματος της Φιλανδίας, καλύτερος διαγώνιος & Καλύτερος σέρβερ.

2014: Πρωταθλητής Φιλανδίας.

2014: Καλύτερος σέρβερ στο Πρωτάθλημα της Κίνας.

2011: Καλύτερος σκόρερ στο World League.

2009: Καλύτερος σκόρερ & καλύτερος διαγώνιος στο World League.

2008: Μέλος της καλύτερης εξάδας του πρωταθλήματος της Πολωνίας.

2007: Καλύτερος σκόρερ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

2007: Πρωταθλητής Φιλανδίας.

2005: Καλύτερος διαγώνιος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

2004: Κυπελλούχος Φιλανδίας».