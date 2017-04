O Γιώργος Καπουτζίδης θα τρέξει και θα παρουσιάσει το No Finish Line της Αθήνας!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης που στηρίζει το No Finish Line της Αθήνας, δεν θα τρέξει μόνο αλλά και θα παρουσιάσει τον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 26 έως τις 30 Απριλίου σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της πρωτεύουσας, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) , γεγονός που αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τον κόσμο που θα σχεδιάζει να παρακολουθήσει τον αγώνα.



Επί πέντε ημέρες, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με τη διεξαγωγή του No Finish Line, στο οποίο Mέγας Χορηγός είναι η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία SportingBet, αλλά και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων, αναμένεται να μεταβληθεί στο πιο δημοφιλή προορισμό της Αθήνας, καθώς χιλιάδες πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενθαρρύνουν τους δρομείς, να ψυχαγωγηθούν, ακόμα και να γνωρίσουν ενδεχομένως για πρώτη φορά το ΚΠΙΣΝ που ειδικά για εκείνες τις ημέρες θα έχει φορέσει τα καλά του.



Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο No Finish Line Athens μπορούν να το κάνουν για ατομική συμμετοχή στη διεύθυνση



http://hermes-events.org/view/event=27 ή στα κέντρα εγγραφών στα πολυκαταστήματα attica και στο ΚΠΙΣΝ (Δευτέρα– Παρασκευή, 11:00 – 19:00 Σάββατο, 12:00 – 17:00)



Υπάρχουν και οι ομαδικές εγγραφές και για δημιουργία ομάδας, θα πρέπει να αποσταλεί γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mary@nflathens.com.



Το κόστος ατομικής συμμετοχής στον αγώνα των 90 ωρών είναι πέντε (5) ευρώ και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να συμμετέχει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, όσες φορές επιθυμεί και για τις πέντε (5) ημέρες του αγώνα. Τα παιδιά έως 6 δεν πληρώνουν συμμετοχή, τα παιδιά από 7-12 δίνουν 3 ευρώ.



Ο αγώνας των 24 ωρών!



Παράλληλα με τον αγώνα των 90 ωρών, γίνεται και ο αγώνας των 24 ωρών με αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως ημέρα έναρξης του 24ωρου αγώνα έχει οριστεί το Σάββατο 29 Απριλίου και ώρα 12μμ και ημέρα λήξης την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 12μμ.



Δικαίωμα συμμετοχής στον 24ωρο αγώνα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας και έγκυρες συμμετοχές θα θεωρηθούν μόνο όσες επιβεβαιωθούν έως την Παρασκευή 21 Απριλίου. Το κόστος ατομικής συμμετοχής στον αγώνα ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον 90ωρο αγώνα, είναι δέκα (10) ευρώ και ήδη οι συμμετοχές είναι κοντά στο κλείσιμο καθώς έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις!



Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Μεγάλοι Xορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Κayak και το Metropolitan Hotel, ενώ κύριος χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ .



Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, η αθλητική ιστοσελίδα gazzetta.gr, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr. Υποστηρικτές είναι το Metropolitan Hospital, τα super market Lidl και οι εταιρείες Καυκάς και Χαϊδεμένος.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media:



