Μάντζαρης: «Η περσινή αποτυχία μας πείσμωσε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο πέμπτο παιχνίδι την Αναντολού Εφές και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης, με τον Βαγγέλη Μάντζαρη να τονίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χτίσει νοοτροπία νικητή.Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα:«Πιστεύω ότι η περσινή αποτυχία μας πείσμωσε, δείξαμε χαρακτήρα και ήμασταν σταθεροί. Βγήκαμε 3οι κόντρα σε ομάδες με διπλάσιο και τριπλάσιο μπάτζετ. Κάναμε ανατροπή από το 2-1 στα πλέι οφ. Ήμασταν όλοι μαζί. Πανηγυρίσαμε την πρόκριση στο Final Four. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι.Τα τελευταία χρόνια στην ομάδα έχουμε χτίσει ένα μέταλλο και μια νοοτροπία νικητή. Ποτέ δεν τα παρατάμε. Δείξαμε χαρακτήρα, έχουμε γυρίσει ξανά από δύσκολες καταστάσεις. Καλό θα ήταν να μην γίνουμε καρδιακοί, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Μακάρι να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά.Την 1η χρονιά μας είχε πει ο Σπανούλης ότι το πρώτο σας Final Four μπορεί να είναι το τελευταίο. Τα δώσαμε όλα, αλλά έχουμε πάει άλλες τρεις φορές. Μακάρι να πάμε περισσότερες. Είναι μακριά από τώρα το Final Four. Θέλουμε λίγη ξεκούραση τώρα, έχουμε και τα playoffs της Α1. Μετά πάμε μαζί ενωμένοι, όχι απλά για να υπάρχουμε, αλλά για να κάνουμε κάτι καλό».Διαβάστε επίσης: Έτσι πήγε στην Πόλη ο Ολυμπιακός