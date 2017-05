«Δεν γίνεται κάθε χρόνο να σηκώνουμε κούπες, δεν παίζουμε μόνοι μας»

Σαν σωστός... υπαρχηγός του Ολυμπιακού ο Γιώργος Πρίντεζης ανέλαβε το μερίδιο που του αναλογεί για την απώλεια του τροπαίου, στις δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα με 80-64 από τη Φενέρμπαχτσε.



Πάντως ο Έλληνας φόργουορντ επισήμανε ότι άπαντες στην ομάδα του θα πρέπει να είναι περήφανοι για όσα έχουν πετύχει.



Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ:



«Έτσι είναι η ζωή, δεν γίνεται κάθε χρόνο να ερχόμαστε εδώ και να σηκώνουμε τις κούπες. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Και η Φενέρμπαχτσε έχει πάει σε τρία σερί Final Four. Πέρυσι το έχασε για ένα σουτ. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Να γίνουμε καλύτεροι, να πάμε πάλι στο Final Four και αν μας δοθεί η ευκαιρία να το κερδίσουμε.



Δεν θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός. Πολλά μπορεί να φταίνε. Και εγώ φταίω αρκετά. Νιώθω υπεύθυνος. Η Φενέρμπαχτσε ήταν πολύ εύστοχη. Ρισκάραμε κάποια σουτ. Δεν θέλω να το ρίχνω στην τύχη, αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει ευρωπαϊκό χωρίς τύχη», είπε αρχικά.



Και συνέχισε: «Σε βάθος χρόνου θα μας μείνει η περηφάνια. Αν μας έλεγαν το '11 ότι θα έχουμε πάει σε τέσσεα Final Four και θα έχουμε πάρει δύο τίτλους θα ήταν σπουδαίο. Η ΤΣΣΚΑ τόσα χρόνια έχει πάρει ένα, η Ρεάλ ένα, η Φενέρ τόσα χρόνια ένα. Καλύτερα που φτάσαμε εδώ και στεναχωρηθήκαμε, από το να αποκλειστούμε στους "8" και να του δούμε από την τηλεόραση.



Κάθε τελικός είναι τελικός. Κανείς δεν είναι ρομπότ. Μακάρι να παραμείνει ο κορμός και να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα».