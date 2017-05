Οι Κώστας Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ, κατά την διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, εν όψει του αγώνα της Τρίτης (2/5, 21:00) απέναντι στην Αναντολού Εφές, μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου.Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν να φτάσουν όσο ψηλότερα μπορούν στη διοργάνωση, ενώ ο Σέρβος σέντερ ανέφερε πως είναι έτοιμος μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.«Είναι ο τελικός των τελικών. Είναι ένας τελικός για εμάς που έχει ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Όλα είναι ξεκάθαρα. Κρίνεται η πρόκριση μας για το Final Four. Πρέπει να ξεκινήσουν οι πράξεις μέσα στο παρκέ. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχουμε εμπειρία και σπουδαίους παίκτες, οι οποίοι έχουμε δώσει πολλά παρόμοια παιχνίδια, έχοντας αντιμετωπίσει και πιο δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα μας είναι πάρα πολύ έμπειρη και μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Ακόμη και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, στο -17, καταφέραμε να αντιδράσουμε, έχοντας καθαρό μυαλό. Όλοι μας έχουμε πάθος για διάκριση. Πρέπει να κάνουμε κατάθεση ψυχής στο πέμπτο παιχνίδι. Πρέπει να δείξουμε το πόσο θέλουμε να πάμε στο Final Four. Nα βγάλουμε τον δυναμισμό μας, αλλά και τον χαρακτήρα μας μέσα στο παρκέ», είπε αρχικά οκαι ρωτήθηκε για την πίεση:«Σε αυτή την σειρά ήμασταν από την αρχή το φαβορί, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας. Χάσαμε ένα παιχνίδι στο ΣΕΦ, πήγαμε και κερδίσαμε ένα ματς στην Τουρκία και τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα έδρας. Δεν υπάρχουν πλέον δεύτερες σκέψεις. Πρέπει ο κάθε παίκτης να μπει μέσα με ψυχή και με καρδιά παλεύοντας ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Να δώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει από ενέργεια, από πάθος, από χαρακτήρα, από θέληση. Είμαι σίγουρος πως με την στήριξη του κόσμου, η ενέργεια μας θα διπλασιαστεί».Στην ερώτηση αν σκέφτεται τους πανηγυρισμούς, απάντησε: «Η πρόκριση δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμη πράξη. Η Εφές είναι μία εξαιρετική ομάδα. Το απέδειξε όταν μας κέρδισε στο ΣΕΦ και αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι».Για το αν έχει μεγάλο κίνητρο να επιστρέψει στα Final Four, είπε: «Δείτε το πόσο μεγάλο κίνητρο έχει ο Βασίλης (σ.σ. Σπανούλης) στα 35 του για να πάει στο Final Four. Λειτουργεί σαν μικρό παιδί, σαν μην έχει χορτάσει από τις συμμετοχές του στα Final Four. Βλέποντας λοιπόν τον Βασίλη έτσι, είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία και έχει τους παίκτες και τις προσωπικότητες στα αποδυτήρια για να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις».Για την παρουσία των Σπανούλη και Πρίντεζη στην ομάδα, σημείωσε: «O Βασίλης (σ.σ. Σπανούλης) είναι εξωπραγματικός. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε συμπαίκτη, τυχεροί που ζούμε στην εποχή του. Ο Γιώργος (σ.σ. Πρίντεζης) είναι στολίδι όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα μνημονεύεται όταν σταματήσει το μπάσκετ. Χαιρόμαστε που είμαστε φίλοι του».Για το αν θα κληθεί να περιορίσει τον Γκρέιντζερ, είπε: «Ο Γκρέιντζερ είναι καταπληκτικός παίκτης. Καλός αθλητής, έχει ταλέντο. Ο Βαγγέλης (σ.σ. Μάντζαρης) τα έχει πάει καλά πάνω στους Ερτέλ και Γκρέιντζερ στα 3 από τα 4 ματς. Ο Βαγγέλης κάνει πολλά πράγματα που δεν μετράει η στατιστική. Πιστεύω πως και ο Βαγγέλης θα τα πάει περίφημα και δεν θα χρειαστεί να πάω πάνω του εγώ».Με τη σειρά του οανέφερε: «Πρέπει να μπούμε στο ματς συγκεντρωμένοι, να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν το παιχνίδι τους και να βρουν ρυθμό. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να παρουσιαστούμε σκληροί. Έχουμε μεγάλο κίνητρο να πάμε στο Final Four. Νιώθω καλά, είμαι καλά, έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό μου και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου».