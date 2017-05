Σφαιρόπουλος: «Είμαστε το αουτσάιντερ»

Ο Ολυμπιακός μετά τη νέα μεγάλη ανατροπή επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καλείται το βράδυ της Κυριακής να ρίξει στο «καναβάτσο» και την Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να επιστρέψει στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



Στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της Euroleague ο Γιάννης Σφαιρόπουλος τόνισε ότι η ομαδα του είναι το αουτσάιντερ και σε αυτό το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι πανέτοιμη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.



«Σε ένα Final Four είσαι έτοιμος για δύο τελικούς. Κερδίσαμε τον πρώτο, αλλά τώρα έχουμε έναν τελικό μπροστά μας για τον τίτλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας και τον τρόπο που δουλεύουμε τόσα χρόνια για να είμαστε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Ανυπομονούμε για τον τελικό», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.



«Σε ένα Final Four είσαι έτοιμος για δύο τελικούς. Κερδίσαμε τον πρώτο, αλλά τώρα έχουμε έναν τελικό μπροστά μας για τον τίτλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας και τον τρόπο που δουλεύουμε τόσα χρόνια για να είμαστε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Ανυπομονούμε για τον τελικό», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.



Για το τι διδάχτηκε από τα φετινά παιχνίδια και τις ιδιαιτερότητές τους: «Για μας τα δύο ματς της κανονικής περιόδου είναι διαφορετικά από τον τελικό. Ο τελικός είναι κάτι ξεχωριστό, με διαφορετικά σημεία που έχουν σημασία. Μπορούμε να τσεκάρουμε κάποια πράγματα τακτικά, αλλά ο τελικός θα είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο, γιατί αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Η Φενέρ αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη φόρμα της, έχει ένα σπουδαίο γκρουπ παικτών που παίζουν πολύ καλά μαζί, έχει τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης και παίζει μπροστά στο κοινό της. Η δουλειά μας είναι δύσκολη. Είμαστε το αουτσάιντερ και θα κάνουμε το καλύτερο για τις πιθανότητές μας».



Για την παρουσία των ξένων στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ: «Πιστεύω πως χθες όλοι όταν μπήκαν στο ματς έδωσαν πολλά στην ομάδα. Μην κοιτάτε μόνο το σκορ, δεν είναι μόνο ποιος βάζει τους πόντους, αλλά το ομαδικό πνεύμα, κυρίως στην άμυνα. Αντιμετωπίσαμε δύο από τους κορυφαίους γκαρντ στον κόσμο και η προσπάθεια να τους σταματήσουμε ήταν ομαδική. Κρατήσαμε μια πολύ επιθετική ομάδα μακριά από το μέσο όρο. Δεν με νοιάζει ποιος θα σκοράρει, αλλά όποιος μπαίνει να δίνει τα πάντα και να κάνει τα μικρά πράγματα. Στις κρίσιμες στιγμές όλοι βοήθησαν και το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε σαν ομάδα».



Για την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό, ως η τρίτη ομάδα της κανονικής περιόδου: «Η Ευρωλίγκα είναι η κορυφαία διοργάνωση και το νέο φορμάτ ήταν πολύ όμορφο για όλους. Σε όποια θέση και αν τερματίσεις, έχεις την ευκαιρία να πας στο Final Four και τον τελικό. Όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά και το σύστημα είναι δίκαιο προς όλους. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από τους φιλάθλους, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος θα επικρατήσει».



Για το πλάνο που θα έχει στον τελικό: «Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω, γιατί ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι εδώ (γέλια). Θα κάνουμε το καλύτερο».



Για τις καλές εμφανίσεις του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην κανονική περίοδο: «Η Φενέρμπαχτσε παίζει τώρα το καλύτερο μπάσκετ της μέσα στη σεζόν. Τα δύο ματς που έγιναν φέτος δεν έχουν σημασία τώρα. Ο τελικός είναι… τελικός. Έχουν σπουδαίους παίκτες και προπονητή, ξέρουν τι να κάνουν πάντα σε άμυνα και επίθεση. Δεν ξέρω αν το στυλ τους μας ταιριάζει, αλλά ο καθένας θέλει να παίζει το παιχνίδι του. Σημασία θα έχει το πάθος και η θέληση. Όποιος κάνει τα μικρά πράγματα θα νικήσει στο τέλος».



Για το αν πίστευε πριν από 16 χρόνια, όταν ήταν με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον αυριανό του αντίπαλο, ότι θα αντιμετώπιζε σε έναν τελικό τον Ομπράντοβιτς: «Όταν αρχίζεις την προπονητική, δεν ξέρεις πού θα φτάσεις. Έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια με ταπεινότητα και πολύ σκληρά για να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο. Άρχισα την προπονητική επειδή αγαπώ το μπάσκετ. Δεν ήμουν σπουδαίος παίκτης, αλλά άρχισα νεαρός την προπονητική. Χαίρομαι που έκανα αυτό που αγαπούσα. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου και δουλεύω σκληρά. Δεν ξέρω πού θα είμαι αύριο, τον άλλο μήνα ή τον επόμενο χρόνο. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι προπονητής του Ολυμπιακού και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον τελικό».



Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης