Τα εισιτήρια του τρίτου τελικού «αιωνίων»

Την Τετάρτη θα τεθούν στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Α1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει την Κυριακή στο ΣΕΦ (21:00).



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η Διεύθυνση Εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει, ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον Γ΄ Αγώνα της τελικής φάσης play off Basket League Stoiximan.gr με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ SUPERFOODS, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 04/06/2017 στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:



• Μέσω του INTERNET από το www.olympiacosbc.gr από την Τετάρτη 31/05/2017 και ώρα 10:00 και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

• Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο 210 8938007 από την Τετάρτη 31/05/2017 και ώρα 10:00 και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

• Από τα εκδοτήρια του Σ.Ε.Φ. την Τετάρτη 31/05/2017 από τις 10:00 – 18:00, Πέμπτη 01/06/2017 από τις 10:00 – 18:00, Παρασκευή 02/06/2017 από τις 10:00 – 18:00, Σάββατο 03/06/2017 από τις 10:00 – 18:00 και τέλος την ημέρα του αγώνα Κυριακή 04/06/2017 από τις 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα ή μέχρι εξαντλήσεώς τους.



Με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο που ήδη είναι σε ισχύ, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φίλαθλους, ότι, από εδώ και στο εξής, για την αγορά κάθε εισιτηρίου με οποιαδήποτε τρόπο (internet, εκδοτήρια, τηλ. κέντρο κλπ.) είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός ΑΜΚΑ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή το email του. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων δεν θα υπάρχει δυνατότητα για την αγορά εισιτηρίου.



Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 10,15,20 , και 25 €.



Για εισιτήρια ακριβότερων κατηγοριών και VIP, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και στο τηλέφωνο 210 4527600.



Για τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να ενημερώσει, ότι, λόγω λειτουργίας του access control (τουρνικέ) στο ΣΕΦ, όσοι φίλαθλοι προμηθευτούν εισιτήρια, παρακαλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, για την αποφυγή συνωστισμού την τελευταία στιγμή. Επίσης, όσοι φίλαθλοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και της υπηρεσίας PRINT AT HOME παρακαλούνται όπως διπλώσουν τα εισιτήριά τους στις διακεκομμένες γραμμές που υπάρχουν πάνω στο PRINT AT HOME για να είναι η είσοδός τους στο γήπεδο πιο γρήγορη και πιο εύκολη.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ (άτομα μόνο με κινητικά προβλήματα)



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τον αγώνα με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ SUPERFOODS ενημερώνει τους φιλάθλους με κινητικά προβλήματα τα ακόλουθα:



Καλεί τους φιλάθλους να επικοινωνήσουν με την Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 18:00, ώστε να προβλέπεται δωρεάν είσοδος για τους ίδιους και για τον ένα συνοδό τους



• Η είσοδος των συγκεκριμένων ατόμων θα γίνει μόνο από τη θύρα 8.



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι για να προμηθευτούν εισιτήριο για τους αγώνες της ομάδας μας με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ SUPERFOODS, θα πρέπει να έχουν την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ». Θα προμηθεύεται καταβάλλοντας 10€ ετησίως, ποσό που θα πηγαίνει εξολοκλήρου στο ταμείο του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.



Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» από τα εκδοτήρια της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ημέρες και ώρες λειτουργίας ταμείων), από το γραφείο του τμήματος μελών / φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο στάδιο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (κάτω από την θύρα 19 – Εμπορική Στοά), μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο http://buy.tickethour.com/osfp-www/showProductList.html, καθώς επίσης και από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ΟΤΕ.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» μπορείτε να καλείτε στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Ο.Σ.Φ.Π στο 2104190902-4 και 2111007060.



Οι κάτοχοι εισιτηρίων διακεκριμένης θέσης (απλών και διαρκείας ) στα τμήματα 207 - 208 - 209 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 καθώς και οι κάτοχοι εισιτηρίων court seats και base line, έχουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη υπηρεσία και το ειδικό προνόμιο που παρέχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τους πελάτες αυτής της κατηγορίας, η οποία περιλαμβάνει:



1) τη δυνατότητα στάθμευσης του οχήματος τους σε ειδικά εποπτευόμενο χώρο αποκλειστικά για αυτούς, από εξειδικευμένο προσωπικό (VIP parking)

Η παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στο αντάλλαγμα του εισιτηρίου που καταβάλουν οι κάτοχοι των εν λόγω θέσεων.



Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υπηρεσία δεν παρέχεται με κανένα άλλον τρόπο, παρά μόνο με την προμήθεια των συγκεκριμένων προνομιούχων εισιτηρίων».