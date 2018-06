Διαθέσιμη η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας της ΕΡΤ για το Μουντιάλ

Διαθέσιμη είναι η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) της ΕΡΤ για το Μουντιάλ σε Play Store για τις Android συσκευές και στο App Store για iOS συσκευές (iPad, iPhone).Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής μπορείτε να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που δίνει η ΕΡΤ για να παρακολουθήσετε τις 64 αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018 (14 Ιουνίου - 15 Ιουλίου).Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για κινητά και tablets, περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ζωντανή μετάδοση των αγώνων σε παράθυρο 180 μοιρών με ενσωματωμένα στατιστικά που θα επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο, όλους τους αγώνες σε video on demand με δυνατότητα επιλογής θέασης από 18 κάμερες, βίντεο 360ο από την πόλη διεξαγωγής του αγώνα, την άφιξη ομάδων και οπαδών, καθώς και την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.Η ειδική εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης προσφέρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη δυνατότητα θέασης βίντεο 360 μοιρών, ζωντανή μετάδοση αγώνων με επιλογή θέασης από πέντε κάμερες, καθώς και όλους τους αγώνες σε video on demand με διαδραστικό timeline.Το website του Μουντιάλ (διαθέσιμο σε κινητά, tablets και υπολογιστές) περιλαμβάνει ζωντανή μετάδοση όλων των αγώνων με επιλογή θέασης από πέντε κάμερες, όλους τους αγώνες σε video on demand με δυνατότητα επιλογής θέασης από 18 κάμερες, διαδραστικό περιβάλλον με στατιστικά και χρηστικές πληροφορίες που επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο.