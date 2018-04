Συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ΚΑΕ ΑΕΚ για την πρόκριση

Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε η ΚΑΕ μετά την πρόκριση της δεύτερης στο Final Four του Basketball Champions League.



Το σχετικό post της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook:



«Πενήντα χρόνια μετά το έπος του 1968, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά! Πανηγυρίζουμε μαζί σας, χαιρόμαστε για τη νέα σας επιτυχία και περιμένουμε να σας δούμε στην κορυφή της Ευρώπης!



Το αξίζετε!



Θερμά συγχαρητήρια από την ΠΑΕ ΑΕΚ!



#aekbc #aekfamily #weareback #ourqueen»



Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αντρέ Σιμόες, εκ των αρχηγών της ΠΑΕ ΑΕΚ:



«We are AEK!!! WE ARE ONE», δηλαδή «Είμαστε η ΑΕΚ!!! Είμαστε ένα!!!», έγραψε ο Πορτογάλος μέσος στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες με τον αρχηγό Ντούσαν Σάκοτα και την κούπα του BCL.