E3 2017: PlayStation - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Δείτε την παρουσίαση:





Η Sony έκανε το αδιανόητο. Απογοήτευσε. Και ίσως να μην είναι καθολική αυτή η άποψη, αλλά αποτελεί γεγονός ότι ήταν μία από τις πιο... μέτριες (γιατί κακή δεν μπορεί να είναι με τέτοιο line-up) που έχει δώσει η εταιρεία ως τώρα. Φυσικά, για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει τις αναμενόμενες κυκλοφορίες της εταιρείας, όταν δει το show θα εκτασιαστεί, όμως το νόημα της E3 δεν είναι αυτό, αλλά οι νέες ανακοινώσεις...Όπως φοβόμασταν, αντίστοιχα με την περυσινή χρονιά, δεν δόθηκε βαρύτητα στην παρουσία της εταιρείας στην E3, αλλά απ' ό,τι φαίνεται προτιμούν να κρατούν τα "βαριά όπλα" για την PlayStation Experience, που διοργανώνεται τον Δεκέμβρη. Έτσι και φέτος το μοτίβο φαίνεται να είναι αυτό. Τα παιχνίδια που είδαμε ήταν αυτά που περιμέναμε και μάλιστα όχι όλα. Έλαμπε διά της απουσίας του το The Last of Us Part II. Και δεν ήταν το μόνο: Death Stranding (είχαν ήδη δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστεί), Shenmue III, το παιχνίδι της Sucker Punch; Κάποια εμφάνιση ίσως των Final Fantasy VII Remake της Square Enix (όχι, αρκέστηκε στο VR κεφάλαιο του Final Fantasy XV) ή στο (αλίμονο) Resident Evil 2 Remake (η Capcom έφερε το Monster Hunster που έγινε mutliplatform...).Το Shadow of the Colossus remake ήταν μια όμορφη στιγμή, ενώ φαίνεται να είναι ουσιώδης η δουλειά που έχει γίνει και τα Days Gone, Uncharted: The Lost Legacy, Spider-Man, Detroit: Become Human και φυσικά God of War έδωσαν απλά περισσότερο από αυτό που ξέραμε. Εντυπωσιακά μεν, αλλά χρειάζονται νέα στοιχεία και εκπλήξεις, αλλά και το σημαντικότερο: ημερομηνίες κυκλοφορίας... Αυτό που κατάφερε παραδειγματικά η Sony στην περασμένη PlayStation Experience, που ήταν και μία από τις καλύτερες παρουσιάσεις που έχουμε παρακολουθήσει γενικά, ήταν να παρουσιάσει φρέσκο και μη αναμενόμενο υλικό. Αυτή τη φορά το ξέχασε...Από την περσινή E3 γνωρίζουμε πως η Sony Interactive Entertainment έχει υπό ανάπτυξη έναν νέο τίτλο Spider-Μan που θα έρθει αποκλειστικά στο PlayStation 4 μέσω συνεργασίας που έχει συνάψει με την Marvel για την δημιουργία παιχνιδιού. Ο τίτλος βρίσκεται υπό ανάπτυξη από την Insomniac Games γνωστή για τους τίτλους Ratchet and Clank, Resistance και φυσικά πιο πρόσφατα το Sunset Overdrive. Στην φετινή E3 είχαμε μια πιο εκτενή παρουσίαση του παιχνιδιού με νέο gameplay trailer. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018.Η Sony παρουσίασε ένα νέο trailer από το αναμενόμενο God of War. Μέσα από αυτό βλέπουμε τον Kratos και τον γιο του σε διάφορα αποσπάσματα από το παιχνίδι με αρκετό νέο gameplay υλικό. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018.Το Days Gone έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην E3 2016 και εντυπωσίασε με τον ανοικτό του κόσμο και ταυτόχρονα το τεράστιο πλήθος εχθρών που επιτίθενται στον παίκτη ταυτόχρονα. Στην E3 2017 η Sony Interactive Entertainment έκανε εκτενέστερη παρουσίαση του νέου τίτλου της Sony Bend παρουσιάζοντας περισσότερους gameplay μηχανισμούς. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι άγνωστη ακόμη.Μετά από έλλειψη ενημερώσεων για αρκετούς μήνες, η Sony Interactive Entertainment έδειξε το νέο gameplay trailer του αναμενόμενου αποκλειστικού του PlayStation 4 και του David Cage της Quantic Dream (Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls), Detroit: Become Human. Το trailer παρουσιάζει τους χαρακτήρες που θα μπορούμε να χειριστούμε στο παιχνίδι και μέσα από αυτούς να βιώσουμε της ιστορίες τους, ενώ αναδεικνύεται και το πλήθος των επιλογών που θα μπορεί να κάνει ο παίκτης, οι οποίες θα επηρεάζουν την πορεία της ιστορίας. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού παραμένει άγνωστη.Η Sony άνοιξε την συνέντευξη Τύπου της στην Ε3 2017 με ένα νέο trailer για το επερχόμενο Uncharted: The Lost Legacy. Μέσα από αυτό είδαμε τις δύο πρωταγωνίστριες σε διάφορες σκηνές να προσπαθούν να εντοπίσουν τον θησαυρό που αναζητούν, αλλά και να προσπαθούν να επιβιώσουν στα δύσβατα μέρη που καλούνται να εξερευνήσουν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το trailer παρακάτω. Το Uncharted: The Lost Legacy κυκλοφορεί στις 23 Αυγούστου για PlayStation 4.Η Sony Interactive Entertainment, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από την Guerrilla Games, παρουσίασε στην E3 2017 το πρώτο trailer για το DLC του αποκλειστικού της παιχνιδιού για το PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. To DLC θα έχει την ονομασία The Frozen Wilds και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2017.Στο pre-show της παρουσίασης της για την E3 2017 η Sony Interactive Entertainment παρουσίασε ένα νέο trailer για το Knack 2, του αποκλειστικού platformer του PlayStation 4 έμπνευση του δημιουργού του PlayStation 4, Mark Cerny. Μαζί με το trailer έχουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού, καθώς και την τιμή του στα 39.99€. Το Knack 2 θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 4 στις 5 Σεπτεμβρίου 2017.To Gran Turismo Sport θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο 2017.H Sony είχε ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για την συνέντευξη Τύπου της και δεν είναι άλλη από την ανανεωμένη έκδοση του Shadow of the Colossus. Ο τίτλος αναμένεται να κυκλοφορήσει στο PlayStation 4 μέσα στο 2018, με ολοκαίνουργιο οπτικό τομέα.Όπως ήδη γνωρίζαμε, το νέο Call of Duty της Activision κάνει στροφή 360 μοιρών και επιστρέφει στις ρίζες του, παρουσιάζοντας στις οθόνες μας την ψηφιακή εκδοσή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Call of Duty είναι γνωστό για τις εκρηκτικές στιγμές του, το γρήγορο gameplay του και εμείς περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πως θα διατηρήσει τον γρήγορο ρυθμό του σε μια εποχή που ο ψηφιακός πόλεμος εξελίσσεται με πιο αργές ταχύτητες δράσης. Το Call of Duty: WWII θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου για PlayStation 4, Xbox One και PC.Είδαμε και μερικά παιχνίδια που αναμένονται για το PlayStation VR εντός των επόμενων μηνών.