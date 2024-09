Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών, βρίσκεται η περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας.

Στην περιοχή σημειώνονται συνεχείς βροχοπτώσεις, η ένταση των οποίων αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από αύριο το απόγευμα. Νωρίτερα, ο ποταμός Τραμάτσο έσπασε τα φράγματα στη Μοντιλιάνα, έξω από την πόλη Φορλί. Πολλές οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή, σε γυμναστήριο δημοτικού σχολείου. Τα νερά των ποταμών έχουν αποκτήσει ορμή από την οροσειρά των Απενίνων και κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια του χωριού.

Ultim’ora: alluvione in Emilia Romagna

❗️Torrente Zena esondato in più punti, nel video il centro di Botteghino di Zocca – Pianoro, ha attraversato la strada, SP36 Via Zena, ed è entrato nei cortili delle case popolari e nella Trattoria. Video di Luca D’Oristano per «Emilia Romagna Meteo». pic.twitter.com/5lo34OLP2d

— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) September 18, 2024