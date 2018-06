E3 2018: Bethesda - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Του Παύλου Κρούστη





Η Bethesda κατάφερε να φέρει ενδιαφέροντα πράγματα φέτος, παρόλο που δεν είχε πολλά να μας δείξει πέραν του Fallout 76. Οι ανακοινώσεις ήταν αρκετές και συνοδεύτηκαν από πολλά trailers, που περιλάμβαναν κάποια μέρη gameplay, όμως συνολικά ο όγκος δεν ήταν τόσο μεγάλος. Παρόλα αυτά είχε αρκετά νέα -έστω ως ανακοινώσεις- για να μοιραστεί.





Επί σκηνής είδαμε τον Todd Howard, υπεύθυνο για τις σειρές Fallout και The Elder Scrolls, ο οποίος -όπως ανέφεραν και οι ίδιοι- έρχεται στην E3 για παρουσίαση μία φορά περίπου ανά τρία χρόνια για τις μεγάλες ανακοινώσεις. Αυτή ήταν η εκτενέστερη παρουσίαση του Fallout 76, που αποτελεί τον πιο φιλόδοξο τίτλο της σειράς ως τώρα και την έναρξη του multiplayer στοιχείου στο είδος των παιχνιδιών της εταιρείας (με το δικό τους twist), μια αρκετά εντυπωσιακή έκδοση The Elder Scrolls που είναι κατά βάση για κινητά, αλλά θα παίζει... παντού, ανακοίνωση νέου IP (Starfield) εδώ και πολλά πολλά χρόνια και τέλος, μια πολύ απλή αναφορά στο The Elder Scrolls VI. Ναι, δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά μόνο και μόνο η ανακοίνωση του τίτλου κατάφερε να σηκώσει στο πόδι όλη την αίθουσα.





Εκτός από τον Todd Howard, μάθαμε νέα για το PREY, για το Wolfenstein, είδαμε το RAGE 2 αρκετά καλά και είδαμε την ανακοίνωση του Doom Eternal (και πάλι χωρίς video), αλλά και νέο βίντεο για το Quake Champions (που είναι δωρεάν αυτήν τη στιγμή).





Συνολικά, μάθαμε πράγματα που μας ευχαρίστησαν και είδαμε αρκετές εκπλήξεις, που είναι και το ζητούμενο. Το Fallout 76 θα κυκλοφορήσει φέτος και φαίνεται εκπληκτικό, ενώ έχουμε σήμερα δωρεάν update στο PREY και δωρεάν Fallout Shelter για PS4 και Switch. Συνολικά, υπάρχει μια ικανοποίηση στον αέρα. Αν έδειχναν και περισσότερα βίντεο από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν θα ήμασταν ακόμα πιο ικανοποιημένοι.







Πρόκειται για το νέο παιχνίδι της σειράς, έπειτα από το επιτυχημένο reboot του 2016. Δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες πέρα από το παρακάτω βίντεο, αλλά η εταιρεία υποσχέθηκε ότι θα δούμε τον τίτλο στην QuakeCon, στις 10 Αυγούστου.Ανακοινώθηκε επίσημα η ανάπτυξη του νέου τίτλου της σειράς.Το παιχνίδι απέκτησε ένα δωρεάν update χθες με που προσθέτει νέα modes, ενώ έγινε διαθέσιμο και το πρώτο του DLC, Mooncrash. Αναμένεται να γίνει διαθέσιμο και ένα δεύτερο DLC μέσα στο καλοκαίρι, το Typhon Hunter, που θα προσθέσει και mutliplayer mode.Ανακοινώθηκε ολοκαίνουργιο παιχνίδι (νέα IP) από την Bethesda, αλλά είδαμε μόνο το παρακάτω βίντεο.