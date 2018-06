Ε3 2018: To πρόγραμμα της μεγάλης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών

Του Παύλου Κρούστη

H Ε3 2018 ξεκινά επίσημα σε μερικές ημέρες στο Los Angeles, με τις παρουσιάσεις των εταιρειών να λαμβάνουν χώρα έως και αρκετά 24ωρα νωρίτερα. Για την ακρίβεια, η πρώτη παρουσίαση ξεκινά αύριο, στις 9 Ιουνίου.



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα δούμε όλες τις νέες κυκλοφορίες και νέες ανακοινώσεις που μας ετοιμάζουν οι εταιρείες για τα παιχνίδια που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Ήδη είχαμε αρκετές ανακοινώσεις και διαρροές για αναμενόμενα παιχνίδια, όπως το νέο Assassin's Creed Odyssey, την ημερομηνία κυκλοφορίας του Days Gone, το teaser του νέου Fallout 76 και πολλά άλλα, αλλά αναμένουμε να μάθουμε ακόμα πιο καυτά νέα πολύ σύντομα.

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων Τύπου (ώρες Ελλάδος):

Σάββατο 9 Ιουνίου

Electronic Arts – 21:00



Η φετινή παρουσίαση της EA θα είναι εστιασμένη στο Battlefield V, από το οποίο έχουμε ήδη δει ένα τρέιλερ, αλλά πέρα από το ότι θα διαδραματίζεται στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες.Το Anthem της BioWare αναμένεται να είναι ακόμα ένας από τους τίτλους της παρουσίασης, καθώς περιμένουμε να δούμε περισσότερα στοιχεία για την ιστορία, αλλά και το gameplay του παιχνιδιού.Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις πιθανώς να περιλαμβάνουν νέους αθλητικούς τίτλους (προφανώς FIFA 19 ανάμεσά τους), αλλά και περισσότερα παιχνίδια από την EA Originals, όπως είδαμε φέτος τα A Way Out και Fe.

Κυριακή 10 Ιουνίου

Microsoft – 23:00











Η Microsoft κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αλλά θα χρειαστεί να μας δείξει τα παιχνίδια, τα οποία θα δώσουν την ώθηση, που χρειάζεται το Xbox One. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς είδαμε τα Sea of Thieves και State of Decay 2 , αλλά δεν έχουμε ιδέα τι θα δούμε από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και έπειτα.





Φυσικά, οι τίτλοι που παίζουν περισσότερο είναι το Forza Horizon 4, το Gears of War 5, ενδεχομένως νέο Halo ή Fable, αλλά ίσως δούμε και το νέο παιχνίδι της Remedy, ίσως Alan Wake 2 ή Quantum Break 2... Το Crackdown 3 που έχουμε δει πλέον αρκετές φορές πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι πήρε κι άλλη αναβολή για το 2019.







Δευτέρα 11 Ιουνίου











Bethesda – 04:30











Η Bethesda θα μας δείξει το Fallout 76 , οπωσδήποτε, από το οποίο πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, ενώ παράλληλα έχει ανακοινωθεί πλέον και το RAGE 2. Ενδεχομένως να δούμε και κάτι από Elder Scrolls, είτε Dishonored ή DOOM...





Devolver Digital - 06:00













Η Devolver Digital είναι ένα από τα outsider της έκθεσης, που πέρυσι βρήκε ευκαιρία να μας παρουσιάσει μια θεότρελη παράσταση, ενώ παράλληλα είδαμε και μερικά από τα ολίγον τι λιγότερο αναμενόμενα παιχνίδια της σε σχέση με τις άλλες εταιρείες. Παρόλα αυτά, αναρωτιόμαστε τι θα δούμε και φέτος. Ενδεχομένως να δούμε παρουσίαση του μεγάλου τίτλου τους, SCUM, να δούμε ίσως κάποιο νέο Hotline Miami, το The Talos Principle 2 ή και κανένα από αυτά...







Square Enix - 20:00













Εκτός αυτού, ήδη ανακοινώθηκε το Just Cause 4 πριν μερικές ώρες και φυσικά αναμένουμε νεότερα από τον Avengers τίτλο τους, για τον οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα.



Το Kingdom Hearts III είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα μας δώσει την ημερομηνία κυκλοφορίας του, αλλά η έκπληξη θα έρθει αν μάθουμε κάτι για το Final Fantasy VII Remake ή κάποιο άλλο νέο παιχνίδι της σειράς.

Ubisoft - 23:00















Τι ελπίζουμε να δούμε; Νέο Splinter Cell τίτλο, για τον οποίο ήδη υπάρχει μπόλικη φημολογία, κάποια νέα IP... ενδεχομένως και κάποιον νέο Watch Dogs / For Honor τίτλο ή κάποια νέα συνεργασία με την Nintendo. Τι ξέρουμε ότι θα δούμε: Assassin's Creed Odyssey (στην Αρχαια Ελλάδα!), The Crew 2 , Skull and Bones και Beyond Good & Evil 2 και Tom Clancy's The Division 2.Τι ελπίζουμε να δούμε; Νέο Splinter Cell τίτλο, για τον οποίο ήδη υπάρχει μπόλικη φημολογία, κάποια νέα IP... ενδεχομένως και κάποιον νέο Watch Dogs / For Honor τίτλο ή κάποια νέα συνεργασία με την Nintendo.





Τρίτη 12 Ιουνίου









PC Gaming Show – 1:00









Η παρουσίαση που περιμένουμε να βελτιωθεί περισσότερο από όλες, καθώς τα τελευταία χρόνια που την βλέπουμε στην E3 αφήνει μόνο χασμουρητά, πέρα από ελάχιστες ανακοινώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν. Ίσως φέτος ενισχυθεί από την παρουσία της CD Projekt Red...





Sony – 4:00















Ήδη ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του αναμενόμενου Days Gone , ενώ σίγουρα θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις τόσο από την ίδια τη Sony, όσο και από third-parties.





Nintendo – 19:00









Η Nintendo που τα τελευταία χρόνια δείχνει να πατά γερά στα πόδια της και να έχει βρει τον ρυθμό της, αναμένεται και φέτος να σαρώσει. Πρώτο και κυριότερο αναμενόμενο παιχνίδι που γνωρίζουμε ότι θα δούμε είναι το νέο παιχνίδι της σειράς Smash Bros. Επόμενος οδοστρωτήρας είναι το νέο παιχνίδι Pokemon για το Switch, που ακόμα δεν έχουμε δει (έχουν ανακοινωθεί 3 τίτλοι συνολικά για τη σειρά).



Αυτά που περιμένουμε εναγωνίως επίσης είναι η πρώτη παρουσίαση για το Metroid Prime 4, αλλά και το νέο παιχνίδι του αγαπητού ήρωα Yoshi. Ενδεχομένως να δούμε και νέα παιχνίδια στις σειρές Fire Emblem, Animal Crossing και άλλα.







